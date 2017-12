Garcia: Bayung Banwa na, Magbayu ta’namu naman! (It’s New Year, Let’s change already as well!)

“NINU man ing sasakwil king pamagbayu ya ing tala-ayul ning pangalaso.

Ing kutkutan ya mu ing katatagan da reng taung misasakwil king pamagbayu.” ~Harold Wilson “Nung aku mu kabud e ke abayu ing yatu,

dapot malyari kung mibalugse batu king danum

bang makagawa kung dakal a alun.” ~Mother Teresa “Ing bye metung yang pamidalan-dalan ding likas

at patsamba-tsambang pamagbayu.

E mo sasalungatan; magbunga mu iatng lumbe.

Bustan mung ing katutwan maging katutwan.

Bustan lang ding bage-bage miyanyud na la mu kabud

pasulung nu la man bisang miras.” ~Lao Tzu “Malyari mung mabating keka nung sanu ing kakalawatan mu.” ~Buddha

***** Ing bayung banwa, anting kapagmasusyan, lelangan nya mu ning tau agpang king kamalitan na king penandit at panaun. Tanda ne niti ing pamagbayu?e mu ning banwa anting sukad ning panaun?dapot e ya sukat pamatakaran king pamagbayu ring nanu mang bage, tau o kapalyaryan a durut-durut king bye tamu. Masabal ta ya ing pamagbayu at ali ding aliwa o nanu pa man. Nanan tamu mang mangadi at agyang magdaun karing dyos-dyosan a kikilalanan tamung asna kayupaya bang magbayu tamu pamibye-bye at mipasanting tamu kabilyan, nung e ta gawan ing karapat-dapat, ala tamung sukat asaang pamagbayu. Agyang asna ka kalapit keng punbangsa, nung e tamu daptan ing karapatdapat a sangkap ning pamagbayu, alang datang a pamagbayu king bye tamu. Ing pamagbayu e ya kabud panagimpan, nung e ppigugunyatan ya naman bang mipaltutu ya at ing pamagbayung mayap bunga nya mu ning kayapang pemandapat tamu king mengalabas a panaun pati na king kasalungsungan. Ngana pin ning diparan, “Nung nanu ing tenam mu, ya naman ing pupulan mu. E ya mamungang mangga ing santul at ing santul—e ya mamungang mangga.” Ala yang pamangabiran ing kalma at iti kasuglung ne iti ning palad tamu. Itamu ing gagawa king palad o kapalaran tamu. E tutu ing makatungul na ing dasan tamu. Nanu man ing dasan tamu bunga namu ning segana-ganang pemandapat tamu ngeni at king milabasan o karing sablang milabasan. Inya pin sana, nanu man ing mayap a gagawan tamu king kasalungsungan ibalaus ta namu at nung nanu man ing e mayap, tuknangan ta namu naman. E na kaylangan pang gawang tala da ring pamanuman king Bayung Banwang ini. Keraklan naman kasi alang matutupad o kapurit la mu nung atin man, kaybat pilan mung bulan, duminggu o aldo—aru, mibalik na naman keng sadyang gawi! Ing sadyang gawi masakit itabili, ngara ping sasabi deng pengari tamu lakwas na reng kekatamung apu. Makanyan man, atin mu namang diparan a sasabing, “Mapait ya man ing apalya, manyaman ya karing bisa.” Buri nang sabyan nita, agyang masulit ing nanu mang bage, pati na pamanuman, nung bisa tamung manuman, makakayap e mu kekatamu nung e pati na karing kayutus tamu. Aliwa itang ulit-ulit a kamalyan ulit-ulitan ta’pang daraptan. Dakal la reng taung asna kasyas buntuk. Balu da nang makakarok daraptan da pa. Alimbawa namu ing sigarilyu. Mangabit na lang miyayaliwang larawan ding sakit kareng lulanan sigarilyu dapot e la pa mu rin patugut mamatat deng aliwa. ‘Nu ko, ne! Ing e na’buri ning tau ya mung e na agyung daptan. Magbayu ta na, abe! ***** Dake Talabaldugan: 1. kilyawan¹ – (palagyu) kulyawan. English – a species of golden oriole. Alimbawa king pamangamit: “Mapalad ka nung manakit ka pang kilyawan king mabilug a bye mu uling melagad na la manibat inyang memakbung ya ing Pinatubu.” 2. kilyawan² – (panguri) kulyawan, mala-kulubasa o maslag kule ebun. English – bright orange color, tangerine. Alimbawa king pamangamit: “Kapad nang kapad Lena ing susulud imalang kilyawan parati uling balu na bage kaya.” 3. kimbút – (palagyu) kislut, biglang kimu; galgal. English – tensile muscular vibration or twitching. Alimbawa king pamangamit: “Parati ing kimbut ning uyat na keng batal Ining inya isipan ning ilut mabuktut ya.” 4. kimkím – (panguri) pabakal a pagkalub pasalikut bagya o e buring paulata. English – something lightly held in the fist; gift given by the sponsor after baptism or confirmation. Alimbawa king pamangamit: “Mebalag ya ing kimkim nang salaping papil ning bingut neng e na balung ima na binye ne ning tegawan king inanak.” 5. kimî – (panguri) dungo, malamarine. English – shy, timid, bashful, not sociable. Alimbawa king pamangamit: “Ala yang apala ing taung kimi lakwas na nung magsapalaran ya keng kalungsuran.” ***** PAMANGAPAMPANGAN: Gawi da reng kabalen tamu lakwas na kareng bara-baranggay ing palugswan da lang matas reng anak kabud dalakit ne ing luma king bayung banwa. Agnan da iti keng akbungan neng magkapitangang-bengi neng paratang ne ing Bayung Banwa. Kapanwalan da reng pengari ing mitas la o tumangkad lang masalese reng anak da nung lundag lang matas kabang sasalubungan ya ing daratang a banwa. Pati pin mangatwang kulang keng katas makilundag-lundag namu naman para sakali kanung tumangkad la pa. Masaplalang Bayung Banwa ning 2018 kekayu ngan, abe, kabalen, kalalawigan at kaliping Kapampangan!!! ***** Agkatan da kang mambag o midake nanu mang Kapampangan a kawatasan, sanese, sisti, kasuryan o nanu mang dikil king Kapampangan. Nanu mang kutang o sisti dikil king Kapampangan a misulat king Kapisik, malyaring ikutang o malinawan king talasulat. Pakiparala king email address, garciakragi@yahoo.com. E ne pu makibat keng text ing Kapisik uling megamit ya lagyu keng kapamiraytan. Nung karapatdapat ya’t makayagpang king dalerayang tuntunang Kapisik, masa kang mirinang kapakibatan at milimbag ya sanu man kareng tutuking dangka ning Kapisik. Ipisik me pamu, abe!

Published in the SunStar Pampanga newspaper on December 31, 2017.

Latest issues of SunStar Pampanga also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.