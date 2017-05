Salcedo suportahan ni EddieGul

BAG-ONG kapitan sa Barangay Lagtang, dakbayan sa Talisay hulip ni Kapitan Mark Ferdinand Bas gipasaligan ni Mayor Eduardo Gullas og 100 porsiyento nga suporta bisan di sila sama og partido.

Nasayran si Dr. Chester Salcedo pormal nang nanumpa sa iyang katungdanan atubangan ni Mayor Eduardo Gullas.

Kini human ang ilang kapitan nga si Bas gipasakahan nag kasong paghupot og ilegal nga armas ingon man granada human siya gironda sa ilang panimay sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch (PIB).

Si Salcedo, kinsa maoy numero uno nga konsehal sa Lagtang, nanumpa sa miaging semana ni Gullas nga gisaksihan sa iyang sakop sa pamilya.

Nasayran si Bas ang anak ni Konsehal Arturo Bas sakop sa partidong Alayon nga gipangulohan sa mayor.

Samtang si Salcedo midagan og konsehal sa miaging eleks­yon sa grupo ni kanhi Bise Ma­yor Romeo Villarante ug kanhi Konsehal Danny Caballero.

Apan ang mayor miklaro nga di kini babag sa iyang pagtabang ngadto ni Salcedo bisan og nahibawo siya nga di kini niya kaalyado.

Matod ni Gullas nga nga human sa pagpanumpa iyang gipasalig nga muhatag gihapon siyag suporta gani iya kining giingnan nga kon adunay tuyo ang kapitan ngadto kaniya mo­diretso na ug di magpanuko.

“I am duty bound to help you because helping you is also helping the people of Lagtang,” matod ni Gullas.

Hinuon kasamtangan lang ang paglingkod ni Salcedo tungod kay miduso man ang kapitan og motion aron makabutang siyag piyansa sa kasong paghupot og granada nga wa gitugot sa balaod nga mapiyansahan.

Matod sa amahan nga si Konsehal Arturo Bas planted ang ebidensiya ug gawas pa ilang hangyuon ang korte nga makapiyansa tungod kay may gihambing sakit si Kapitan Bas ang hubak.(DRT)