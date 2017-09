Lalaki gidala sa punerarya nga buhi

GIINGONG buhi pa nga gidala sa punerarya ang usa ka lalaki human sa nahitabong aksidente sa dalan alas 2:40 sa hapon adlawng Dominggo, Septembre 24, sa Taguanao Bridge, Indahag, dakbayan sa Cagayan de Oro.

Tungod kay duna pay pulso girekomenda sa taga punerarya nga ipadala sa hospital si Jessie Peligrino, 33, ulitawo, residente sa Promiseland Buena Oro, Macasandig, Cagayan de oro.

Apan human kini gitabang nakabsan gihapon sa kinabuhi.

Kauban ni Peligrino si Dewey Pecito, 16, kinsa angkas sa motorsiklo ang gidala usab sa Northern Mindanao Medical Center.

Sa impormasiyon nga nahipos gikan sa Police Station 2 sa Cogon, gikabutyag sa ilang insiyal nga imbestigasiyon nga gimaneho ni Peligrino ang motorsiklo nga walay plaka angkas si Pecito ug aksidente nga nibangga sa Isuzu Cargo ten wheelers truck.

Ang maong sakyanan nagdala sa numero sa plaka nga NXC 378 nga gipanag-iyahan sa Palm Asia Milling Inc. nga gimaneho usab ni Benicito Otero, 49, taga Purok 8, Initao, Misamis Oriental.

Gibutyag sa drayber sa pakighinabi sa SunStar Superbalita nga niminor siya kay nihunong ang awto nga gisundan apan ang nagsunod nga naghaguros nga motorsiklo ang nidumbol sa gimaneho niini hinungdan sa maong aksidente.

Giingon usab nga posibleng lango sa ilimnong makahubog ang maong mga biktima.

“Gadagan ko tapos naay auto ako gisunod nihunong ang auto nihunong pud ko kay alang-alang ako siyang dumbolon ang motor nga nagsunod kusog kaayo iyang dagan, siya maoy nidumbol sa akoa,” pahayag ni Otero.

Buhi pa unta

Samtang, nagkagubot ang pamilya sa dihang gidala na sa punerarya si Peligrino ug nasutang aduna pa kini pulso hinungdan nga daling gidala sa hospital apan sa dihang gitabang sa mga mananambal, wala usab magdugay nakabsan na gihapon kini sa hinulamang kinabuhi.

“Gidala lage nila katong gikan sa Taguanao, unya pag-anhi sa tagtungod buhi paman daw kuno kay ila mang gipulsohan, unya mao tong akong gitawag ang driver nga si kuya Bobong gi-ignan nako siya nga gidala ba ninyo sa hospital? Wala na kuno nila gidala kay ang giingon daw sa Oro recue ga patay na kuno,” pahayag sa tinugyanan sa Bollozos sa interbyu sa radio.

“Unsa’y patay na nga pag anhi sa tagtungod buhi man ingon ko dad-a ni didto sa City kay ipa declare ba kung unsa ba ni kung patay ba o buhi? So pagbalik niya dinhi wala naman niya nadala ang patay kay ang katong gihatod niya sa City kuan gyud siya gitabang gyud siya didto, gipabalikan nako around 7:00 so wala na gyud didto, namatay na gyud siya nadayonan na gyud siya,” dugang pahayag niini.

Nasayran nga nahitabo ang aksidente mga alas 2:40 sa hapon ug nakuha kini sa tinugyanan sa punerarya mga alas 4:00 sa hapon.

Wala usab kini nag-usa ka oras diha sa punerarya ayha gidala sa balay tambalanan.

Sa pagsulat niini nga balita ang maong patay nga lawas ang kasamtangang gi-atiman na sa mga nahabiling pamilya.