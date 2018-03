Mga Chinese investor motukod og planta sa Misamis Oriental

NIADTONG adlawng Lunes miabot sa probinsya sa Misamis Oriental ang siyam ka mga chinese investor o delegado gikan pa sa nasod sa China.

Kini gipangulohan ni Wai Wing Liv, ang Chinese investor nga nagdala sa dakong kompanya susama sa Huawei dinhi sa Pilipinas.

Atol sa senimanang pagpakayab sa nasudnong bandili diha sa Kapitolyo gibutyag ni Misamis Oriental Governor Yevgeny Vincente Emano sa mga sakop sa prensa nga kini nga mga investor gikan pa sa nasod sa China ug mideretso denhi sa probinsya aron hisgotan ang plano nga pagtukod og duha ka planta denhi sa lalawigan sa Misamis Oriental.

Matud ni Emano nga lahi kini sa Ansteel Company nga una na nga gitukod diha PHIVIDEC Industrial Authority area sa lungsod sa Tagoloan ug dugang kini nga katukoran sa planta ug semento sa dapit.

Matud ni Emano ng dugang panginabuhian na usab kini sa katawhan sa Misamis Oriental nga makatrabaho kon buksan kini nga planta labina kay nagkinahanglan kini og 20,000 ngadto 25,000 ka mga empleyado.

"If ever we will be able to accomodate them and settle in Misamis Oriental sigurado ko nga dako kini kaayo og tabang kanato, sa atong ekonomiya ug turismo denhi sa lalawigan," matud ni Emano kinsa positibo nga mahinayon kini nga katukoran. (SVB)