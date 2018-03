Moreno nangilog og pwesto?

GIPASAKAAN na usab og laing kaso sa buhatan sa Ombudsman si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno lakip sila Vice Mayor Kikang Uy ug Konsehal Zaldy Ocon.

Kasong Usurpation of Authority ang gipasaka batok kang Moreno tungod sa giingong pagpangilog niini og pwesto human gisilbi ang dismissal order niadtong niaging bulan.

Kasong Dereliction of Duty usab ang gipasaka batok kang Uy ug Ocon.

Apan gibutyag ni Atty. Dale Bryan Mordeno, legal counsel ni Moreno, nga sa iyang nasabtan dili pagpangilog ang gihimo ni Moreno.

“Sa complainant iyang pasabot nga nangilog lugar si Mayor Moreno sa katungdanan kay adtong tungora niingon naman lage ang DILG (Department of Interior and Local Government) nga na-served na ang order of dismissal ni Mayor Moreno unya ilang gi-recognize nga mayor na si Vice Mayor Kikang Uy, ingon ana nga panabot ang iyang sumbong,” pahayag ni Mordeno dihang gihinabi sa Magnum Radyo.

Gibutyag ni Mordeno nga duna na silay mga depensa sa maong sumbong ug iyang giklaro nga dihang gi-served ang dismissal wala na mi-report sa City Hall si Moreno ug wala na kini nagpirma og mga dokumento isip pagrespeto sa DILG.

“Naay mga elemento ani nga wala diha ba sa pagkahitabo nga ilang gi-akosahan si Mayor nga nangilog og position kay una siya man ang City Mayor gud, unya ikaduha there was be a pending incident involving questions about adtong iyang dismissal order unya ika tulo sad na elemento ni concede man si Mayor pag served sa dismissal order as a matter of fact wala man gale siya nag-report sa City hall at that time,” dugang pahayag ni Mordeno.

Gidugang pa usab niini nga niadto usab nga panahon wala sa siyudad si Uy tungod kay naka-leave.

“Importantly si Vice Mayor Kikang Uy pud on official leave at that time unya wala sad siya nag assumed as mayor so kung imong tan-awon walay contending parties discharging the same official functions at the time,” dugang niini.

Sa pakighinabi kay Kagawad Leon Gan atol sa regular nga meeting diha sa City Council gipamugos niini nga si Uy na ang mayor karong panahona human na-served niadtong panahona ang dismissal order ni Moreno.

“Ang regional director nag-ingon gyud siya last week nga ang gi-recognized nila nga Mayor sa Cagayan de Oro si Kikang kay na served na kuno ang dismissal order at that time sa gi-served wala ma’y TRO, wala’y writ of injunction unya wala pa po’y consolidation,” pahayag ni Gan.

“Mo-base lang ko sa information coming from the DILG ang ilang gi recognized nga Mayor si Kikang Uy,” dugang pa niini.

Samtang kalabot usab sa bag-o nga kaso gibutyag niini nga dili na kini mag-apil apil pa kay lage dili man gihapon ilang kaubanan ang molingkod kung mopasaka pa kini og kaso.

“Di pud di nata mo apil ug mo-file ta og usurpation mao man gihapon kay ang molingkod dili man ang among kaubanan pud, pasagdan na lang na sila,” pahayag ni Kagawad Gan.