XUHS 94 daug kontra 96

SOLIDO na ang Alumni 1994 sa ikaduha nga pwesto sa St. Francis Xavier Cup division human gipilde nila ang Batch 1996, 70-58, atol sa 8th XUHS-ABA Basketball Tournament niadtong Sabado didto sa Xavier Estates and Country Club.

Nagkalayo si Jerome Pagute alang sa 94 agi pagbira og 21 puntos, samtang niabag sab si Paul Valencia og 13.

Sama sa niagi, niabag sab og dako ang ilang sentro nga si Dexter Pajaren sa depensa ug rebounds.

Dako sab ang kontribyusyon nila Charlie Inoc, Ken Berza, Rocky Calingin ug John Michael Geroy alang sa opensiba sa 94.

Aron makompleto ang line-up sa 94, naa sila Jared Abad, Ryan Bag-ao, Nino Lazo, Vincent Hojas ug Den Centeno.

Maayo ang pagsugod sa 96 sa unang kwarter diin nilabaw sila og unom ka puntos.

Nagkadikit ang dula tibook second ug third quarters, apan didto nagdaug sa breaks sa dula sa ikaupat ug kataposang quarter.

Nakakuha og igong buylo ang 94 sa kataposang quarter diin nibinat sila og komportableng labaw paingon sa kadaogan.

“Na-inspired kami sa pag-abot sa among team manager nga si Jong Gomez and he was all supportive sa amoa,” ingon ni Lazo sa ilang kadaogan.

Nangulo sab ang kidlat nga pointguard sa 96 nga si Elich Alfante og 19 puntos.

Sa women’s cup, nidaug sa forfeit ang XUHS 2006 kontra sa 2007.