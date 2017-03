Patay sa bangga

Gisusi. Si Cebu City Vice Mayor Edgardo Labella uban sa mga traffic enforcer sa City Traffic Operations Management (Citom) misusi sa sports car nga nakadasmag sa negusyante og isda nga nagmotorsiklo. Ang driver niini nisibat human sa hitabo kagahapon sa kaadlawon sa may Archbishop Reyes ave., dakbayan sa Sugbo. (Gikan sa Facebook page ni Edgar Colina)

NAMATAY ang usa ka negosyante og isda nga nagsakay og motorsiklo human madasmagi sa usa ka sports car nga gimaniho og negusyante ug aktibong drag racer dinhi sa Sugbo. Kini nahitabo pasado alas 3 sa kaadlawon kagahapon ubos sa flyover sa Archbishop Reyes ave., sakop sa Barangay Luz, siyudad sa Sugbo. Ang namatay diha-diha tu­ngod sa grabeng kadaut ug bali sa lawas mao si Philip Pogoy, 26, taga Sitio Greenfield, dakbayan sa Mandaue, tig-supply og isda sa dagkong mga kan-anan. Siya sakay sa Suzuki Smash (GE-3125) nga iyang gimaneho. Ang gitumbok nga nakadasmag niya mao ang sakyanan nga GTR Skyline (DGL 35) nga gipanag-iya ni David Go Lim, aktibo nga car racer. Kagahapon sa buntag, si Leslie Salva, abogado ni Lim, nipakita sa buhatan sa Cebu City Traffic Division aron morepresentar sa iyang kliyente. Matod sa manlalaban nga naa pa sa ‘state of shock’ si Lim gumikan sa nahitabo. Ang mga testigo niingon nga si Lim gikuha og laing sports car ug nipalayo sa dapit nga nahitaboan. Sa pasiuna nga imbestigas­yon nga gihimo ni PO3 Chaddy Jungoy sa Cebu City Traffic Division, nagbutyag nga ang sakyanan ni Lim paingon sa Talamban samtang si Pogoy padulong sa downtown area. Nasayran ni Jungoy nga gikan pa sa ilang balay si Pogoy ug nagpaingon na unta sa Pasil aron mangompra og isda. Gikan sa lugar nga nahitaboan, nalabay ug nabuwag si Pogoy gikan sa iyang gisakyan nga motorsiklo sa distansiya nga kapin sa 60 metros samtang ang iyang motorsiklo nalagpot paingon sa daplin. “Kusog gyud ang awto nga nakapadagan. Nalagpot og layo ang biktima ug ang iyang motor,” dugang ni Jungoy. Human sa hitabo, nigawas si Lim sa iyang gimaneho nga sakyanan ug nibiya sa dapit. Wa na siya maabti sa nirespondi nga mga pulis. Matod ni Salva nga abagahon sa pamilya sa iyang kliyente ang tanan nga gastuhanan sa paghipos sa namatay ug uban pang gastuhanan ug andam sila makig-areglo sa kabanay. Ang abogado di makasegu­ro kon nakainom ba ang iyang kliyente o wala o kon nakatagpilaw atol sa aksidente.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 05, 2017.

