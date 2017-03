Bata, 12, gi-rape

‘Lugos’. Sila si Jonathan Requinto (tuo) ug Ryan Subelario (wala) nangabalhog na sa bilanggoan sa Carcar City police human gitudlo sa 12 anyos nga bata (tuo nga hulagway) nga maoy nagtinabangay paglugos kaniya niadtong Marso 16, Dominggo. (Arnold Y. Bustamante)

GITABANGAN og lugos sa duha ka mga lalake ang usa ka 12 anyos nga babaye sa ilawom sa kasagingan sa Barangay Tuyom, siyudad sa Carcar niadtong Dominggo sa gabii. Usa sa mga suspek nag-inusara sa unang paghimo sa krimen, apan sa ikaduha, duna na kini kauban. Ang bata nisulti ngadto sa kapulisan nga niadtong Marso 13 alas 8 sa gabii, gisugo siya sa iyang amahan nga mopalit og butane. Sa iyang pagpauli, iyang nasu­gatan sa agianan si Jonathan Re­quinto, 23, silingan ra usab nila. Giingong gitionan siya sa dala niini nga kutsilyo dayong bitad kaniya sa kasagingan ug gihilabtan ang iyang pagkababaye. Tungod sa kahadlok, wa na siya mosumbong sa iyang mga ginikanan apan niadtong Dominggo (Marso 26), alas 7:30 sa gabii, iya na usab nga nasugatan si Requinto apan kauban na si Ryan Subelario, 18. Sama sa dapit nga gidalhan ni Requinto, didto siya gitabangan sa paglugos. Giingong si Requinto maoy nihilabot sa iyang kinatawo samtang gipaduwa usab siya sa kinatawo ni Subelario. Human sa hitabo, dali siya nga nipauli ug namatikdan sa iyang mgaginikanan ang nagkadugo niyang sapot. Dinhi nisumbong siya sa iyang mga ginikanan nga gitabangan siya og lugos sa duha ka mga suspek. Dali sila nga nagpatabang sa mga pulis sa syudad sa Carcar nga miresulta sa pagkasikop nila ni Requinto ug Subelario. Matod ni Sr. Supt. Eric Noble, nga ang duha di lumad nga taga barangay Tuyom, sanglit bag-o pa kini namalhin sa maong lugar gikan sa syudad sa Naga. Gituohan nga tigamitan sa illegal nga drugas sila si Requinto ug Subelario nga maoy hinungdan nga ilang nahimo ang krimen. Tungod niini niawhag si Col. Noble sa mga opisyal sa syudad sa Carcar ilabi na ang City Anti Drug Abuse Council nga tabangan sila sa pagsulbad sa problema sa illegal nga drugas sa maong syudad. “ I hope yung taga Carcar eh sumoporta sa laban natin sa illegal drugs lalong lalo na sa mga local government leaders dyan sa Carcar, makonsensya naman kayo, masakit ang nangyari,” matod ni Noble.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 30, 2017.

