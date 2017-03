Bisan CPDAO chief supak sa pag-uswag

PANGULO sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office supak sa tinguha ni Presidente Rodrigo Duterte nga mao nay motudlo og mga opisyal sa barangay aron pagsiguro nga wa na kini kalambigitan sa ilegal nga drugas. Sigun sa CPADAO, maihap lang sa mga barangay kapitan dinhi sa Sugbo nga wa mokooperar sa mga anti-drug program sa ilang opisina. Giklaro ni CPADAO executive director Ivy Meca nga personal ang iyang baruganan pagsupak sa tinguha sa presidente nga mao na’y motudlo og mga opisyal sa barangay kay posibleng magamit ang drug money kon dunay eleksiyon nga mahitabo. Matod ni Meca, dunay ka­tungod ang katawhan nga maoy mopili sa ilang mga lider sa kabarangayan. Gawas niini, nailhan na usab ang mga personalidad nga nalambigit sa ilegal nga drugas. Sigurado siya nga di na kini pilion sa katawhan. Dugang niya, di usab ang tanang mga opisyal sa barangay ang nalambigit sa dru­gas sukwahi sa spekulas­yon sa pipila ka mga tawo. Dinhi sa Sugbo, gitumbok niya nga wa makaabot og 10 sa 1,066 ka mga barangay kapitan ang wa mo-cooperate sa mga anti-drug program sa CPADAO. Sugyot ni Meca nga kadtong mga badlungon nga mga barangay official mao lang ang ilisan. Gipasabot sab ni Meca nga di lang drugas ang problema o mga isyu sa barangay nga kinahanglang tutokan sa mga opisyal niini hinungdan nga importante nga kadtong mga tawo nga gisaligan sa mga konstituwente ang makalingkod sa pwesto.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 30, 2017.

