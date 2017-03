Osmeña gidid-an sa korte paghilabot sa BDO

DI na makahilabot si Mayor Tomas Osmeña sa 28 ka mga sangang buhatan sa Banco de Oro nga nahimutang sa dakbayan sa Sugbo. Kini human niisyu og preliminary injunction si Judge Gilbert Moises sa Regional Trial Court Branch 18 aron pugngan ang mayor sa iyang tinguha. Base sa kamanduan ni Moises, gidid-an si Osmeña ug ang iyang mga sinugo sa pagpasirado sa bisan asang branch sa BDO nga nahimutang sa siyudad sa Sugbo. Ang management sa BDO nidangop sa korte human nihulga si Osmeña nga iyang pasirad-an ang duha sa ilang 28 ka mga banko gumikan sa giingong wala pagtarong og bayad og buhis. Gihimong basehan sa mayor mao ang ilang branch sa dalan Magallanes nga giingon ni Osmeña nga nagbayad lang og P6 nga buhis matag adlaw ug ilang branch sa Osmeña blvd. nga nag­bayad og tag P3 matag adlaw. Ang BDO nangaliyupo sa korte nga hatagan og aksyon sa mayor ang ilang mga aplikasyon sa business permit sanglit hangtod karon ang ilang mga dokumento gihulagway sa petitioner nga gipasagdan sa City Hall. Una niini, si Osmeña nasuko sa giingong wa pagbayad og hustong buhis sa SM Prime Hol­dings Inc hilabi na sa ilang SM Seaside City nga maoy nakapaaghat sa mayor sa pagsusi sa ubang negusyo nga gidumala sa SMPHI diin apil niini ang BDO. Giingong nasuta sa mayor nga di makiangayon ug iyang gihulagway nga gitikasan ang mga Sugbuanon gumikan sa kagamay sa buhis nga gibayad niini sa City Government.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 30, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.