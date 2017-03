Pagpasira sa flyover sa Tabunok ugma na

KAGAMHANAN sa dakbayan sa Talisay higpit nga nangandam sa pagsira na gyud sa flyover sa barangay Tabunok nga gikatakda sugod ugma sa gabii. Si Engr. Leslie Anthony Molina, pangulo sa 2nd District Engineering Office, mibutyag nga ang hingpit nga pagsira sa flyover himuon ugma sa alas 9:00 sa gabii hangtod na sa Abril 2 sa tungang gabii. Kini alang sa unang layer sa pagpa-aspalto sa taytayan samtang sugdan ang pagsira na usab og balik sa Abril 4 alas 11 sa gabii hangtod na sa Abril 5 alas 5:00 sa buntag, alang na sa ikaduha ug kataposang layer sa pag-aspalto. Wala mahinayon ang pagsira sa sayong bahin ning buwana tungod sa kalangay sa paghiabot sa mga materyales ug chemical nga gikinahanglan sa pag-aspalto. Ang Phase 1 pa lang mapatrabaho ug isunod gilayon ang Phase 2. Kini naglangkob na sa pag-ayo sa ilawom nga bahin sa flyover tungod kay grabe na ang pagpangliki niini ug dili mahimong langay-langayon pa ang pag-ayo niini. Matod ni Almond Dela Peña, pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, ila na kining gipangandaman. Wala na silay nakitang suliran tungod kay misugot naman si Mayor Tomas Osmeña sa dakbayan sa Sugbo nga maagian ang South Road Properties (SRP) sa mga bus. Matod ni Dela Pena nga ang gitutokan karon mao ang pagbantay dili lang sa Tabunok apan apil na usab sa South Coastal Road. Gibutyag ni Dela Pena nga gani gisugdan naman ang paghawan sa lugar niadtong mga manindahay ug iya kining gipanawagan nga atol sa pagsira sa flyover kadtong mga manindahay sa sidewalk nga dili magpalabi ug sulod sa kalsado aron dili mosamot kahuot ang trapiko sa Tabunok. Kadtong mga pribadong sakyanan gikan sa habagatang bahin sa Sugbo adto paagion sa eskina sa Linao paingon na sulod sa SRP. Samtang kadtong gikan sa dakbayan sa Sugbo paingon sa South moagi sa may Mambaling paingon na sa SRP da­yon gawas sa Linao. Matod ni Molina nga kon maagian na kini sa mga sakyanan sa higayon nga mahuman na ang pag-aspalto, mohuwat na usab silag laing 60 ka adlaw aron moabot ang mga steel bars alang sa expansion joints nga gi-order pa gikan sa nasud sa Korea alang na sa retrofitting. Nasayran nga ang maong flyover daghan na og mga lubak-lubak.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 30, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.