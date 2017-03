PUJ, delivery van nagkabangga

NALIMBUWAD ang usa ka delivery van human kini mag bangga sa jeep de pasaheroan mga alas 6 pasado kagahapon sa buntag sa eskina Colon ug Osmeña Boulevard, dakbayan sa Sugbo. Nangaangol ang managtia­yon nga sakay sa motorsiklo human kini mapagan sa maong insidente. Sa pasiuna nga inbestigas­yon sa Traffic Division na­butyag nga paingon sa uptown area ang PUJ nga gimaniho ni Arnulfo Gingoyon nga may plate number GVC 368 gikan ug Santo Nino. Samtang ang delivery van (plate number PIM-274) gi­maniho ni Rusilo Maloloy on gikan sa habagatang bahin nga nagsubay sa dalan Colon paingon sa Pari-an. Sa dili pa matino nga hinungdan ug sa wala damha, nagka-abot ang duha ka sakyanan sa intersection. Nalangkat ang bumper sa PUJ ug ang delivery van naka brake man tuod apan wala na kini makontrolar ni Maloloy-on ug natumba. Ang motorsiklo nga may plate number GC 99544 nga gisakyan nila ni Julius ug Eloisa Labador, natapsingan sa trak hinungdan sa ilang pagka lamba. Nakaangkon og mga pangus ug angol ang duha mga managti-ayon. Tungod sa pagkatumba sa trak ug ingon man sa pagbabag sa PUJ nakamugna kini og kahuot sa dagan sa trapiko sa dalan Colon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 30, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.