Pulis mipatipi sa tanod?

DRUGAS ang usa sa gitan-aw nga motibo sa kapulisan sa pagpusil patay sa barangay tanod sa Cansaga nga aktibo sa kampanya sa illegal nga drugas niadtong miaging buntag. Si Wilson Batucan, 50, kanunay nga mouban sa mga anti drug operation sa Consolacion police station. Sa miaging semana niuban siya sa gihimong buy bust operation sa kapulisan. Wa madakpi ang target nga si Jonathan Tejero, alyas Funky, apan ang mga kauban niini nasikop ug napasakaan og kaso. Matod ni Sr. Supt. Eric Noble nga persons of interest karon si Tejero ug ubang mga drug personalities sa lungsod nga napadakop ni Batucan sa nanglabay nga mga buwan. Lakip sa iyang palawman sa imbestigasyon nga dunay usa ka pulis nga protector sa usa ka drug personality ang giingong utok sa maong krimen. “Lumalabas sa imbestigasyon ngayon may mga drug personalities kasi doon sa Consolacion na may mga connected sila sa mga rogue policemen,” matod ni Noble. Wala, matod pa, madestino sa maong lungsod ang maong pulis apan giingong nalambigit usab ni sa illegal nga kalihukan. Wa na mohatag og dugang detalye si Noble sa kalambigitan sa pulis sa kamatayon sa barangay tanod aron di mabantayan ang ilang imbestigasyon. Lakip sa nipagawas og kamandoan si Chief Supt. Noli Taliño nga pangitaon sa labing dali nga panahon ang nagpusil kang Batucan. Nasubo si Taliño sa kamatayon ni Batucan nga aktibo sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Niadtong Disyembre namatay usab ang anak ni Batucan human namusil ang usa ka wa hiilhing tawo sa usa ka gikatahapang durugista nga nakadagan. Ang anak ni Batucan nga 7 anyos nagtan-aw og telebisyon sud sa ilang barongbarong uban kanila dihang nahitabo ang pagpamusil.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 30, 2017.

