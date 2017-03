Siyudad di makagamit sa kwarta sa PAGCOR

GIDID-AN sa Commission on Audit (COA) ang Cebu City Government nga makagasto og dugang kwarta gikan sa pundo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor). Kini gumikan sa P2.5 milyones nga nagamit sa dakbayan sa niaging tuig. Ang P2.579 milyones ka­samtangang gisuspenso sa COA sanglit ang gigamitan sa maong kantidad wala maapil sa guidelines nga gilatid sa Pagcor. Kini naglakip sa pagbayad sa electrical supplies para sa Mabolo Elementary School nga nagkantidad og P161,441, ang pagpamalit og 1,246 ka plastic nga lingkuranan, pagpalit og upat ka piniko nga tolda niadtong panahon sa administrasyon ni kanhi Mayor Michael Rama. Laing nabantayan sa COA mao ang pagpalit og brandnew Toyota Innova balor og P1 milyon, pagpalit og plastic nga lingkuranan ug lamesa balor og P848,865 nga gipanghatag ngadto sa barangay ning administrasyon ni Mayor Tomas Osmeña. Ang mayor, sa iyang bahin, nibutyag nga andam silang motubag ug mopasabot sa COA sulod sa 90 ka adlaw human nila nadawat ang notice of suspension. Lakip sa gipadad-an si Vice Mayor Edgardo Labella ug ang tanang mga konsehal sa siyudad. Apan giklaro sa mayor nga wala pa siya masayod sa kinatibuk-ang istorya kon nganong gisuspenso sa COA ang maong mga transaksyon apan mosunod sila sa kamanduan sa COA nga gipirmahan ni Cymbeline Celia Chiong Uy, supervising auditor. Ang mayor nipasabot nga ang maong kantidad wala gigasto sa paglakwatsa sama sa pagbiyahe sa mga opisyal gawas sa nasod inay gitabang kini aron mapahimuslan sa katawhan. Iyang gipadayag nga kon gikinahanglan andam siyang mohangyo ngadto sa Pagcor kinsa maoy tag-iya sa kwarta. Ang Cebu City Government adunay P4 milyones nga alokasyon gikan sa Pagcor matag buwan ug moabot na sa P100 milyones ang kwarta nga pundo sa Pagcor karon nga anaa sa kustodiya sa siyudad nga dili pa nila magasto hangtod dili nila matubag ug makumbinse ang COA sa ilang gigamitan sa kwarta.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Marso 30, 2017.

