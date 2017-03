V-hire Terminal pasirhan sa Konseho; Osmeña supak

GIAPROBAHAN sa Cebu City Council ang pagsirado sa V-hire terminal nga nahimutang sa kanhi Citi Center sa Barangay Kamagayan gumikan sa giingong illegal nga pagpadagan.

Pinaagi sa 8-7 nga boto, napalabang ang resolution ni Konsehal Joel Garganera, chairman sa committee on transportation.

Ang pag-operate sa terminal nakalapas sa City Ordinance 1958 kun Ordinance Regulating the Establishment and Operation of Terminals for Public Utility Jeepney and V-hire Vehicles in the City of Cebu.

Ang ordinansa nagmando nga ang pagpadagan og terminal nagkinahanglan og pagtugot sa Konseho.

Ang pagpadagan sa terminal way pagtugot sa Konseho.

Apan bisan pa sa lakang sa Konseho, si Mayor Tomas Osmeña nagkanayon nga magpadayon og operate ang terminal sa Kamagayan nga adunay di momenos 200 ka mga V-hire sanglit lakip kini sa ilang pagtuon aron sa hingpit ma-institutionalize ang pagbutang og terminal sa Siyudad sa hustong lugar.

Matod pa ni Osmeña nga sa maong sitwasyon ang Konseho dili importante kaniya apan ang labaw nga nanginahanglan mao ang publiko diin sayon ra kanila ang pagsakay ug makauli sila matag adlaw sa ilang balay bisan kon tua sila nagpuyo.

Si Garganera, sa iyang bahin, nagkanayon nga palusot na lang ang gihimo sa mayor sanglit sa maong paagi mapatuo ni Osmeña nga ang Siyudad maoy nag-operate sa terminal bisan kon ang iyang mga suod nga higala maoy nagpadagan niini.

“If we cannot follow our own rules, our own ordinances, how can we expect people to come to Cebu City and obey our traffic rules nga mismo ang mga lider di man gani motuman sa ilang kaugalingon nga lagda?,” pasabot ni Garganera kinsa niwitik kang Osmeña sanglit naaprobahan ang maong CO 1958 atol sa iyang administrasyon niadtong 2003.

Si Konsehal Raymond Garcia nipasaka og kasong graft batok kang Osmeña gumikan sa iyang pagtugot nga maka-operate ang terminal sukad niadtong Agusto sa miaging tuig nga wala moagi sa Technical Accreditation Committee ug way pagtugot sa City Council.

Duol usab kini sa eskwelahan, simbahan ug nasulod sa 300 meters gikan sa downtown area nga nasupak sa ordinansa.

Ang v-hire terminal nga nahimutang kaniadto sa N. Bacalso Avenue gipasirhan ni kanhi mayor Michael Rama kay wa makabayad sa mga bayranan niini sa Siyudad.

Human kini masira, gibalhin ni Rama ang terminal sa mga v-hire sa Compania Maritima, duol sa city hall.

Human mapili si Osmeña, iyang gibuksan ang terminal sa Bgry. Kamagayan nga gikakurat sa Konseho.