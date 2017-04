Bata, 2, namatay; papa, igsuon angol

DI na makit-an ni Jerome Cobrana, ang 2-anyos niya nga anak nga babaye nga magduwa human nakuryentehan ug namatay kini kagahapon sa buntag sa Sitio Tabaylawm, Barangay Tisa dakbayan sa Sugbo. Lakip usab nga naangol ang igsuon niini nga 3-anyos kinsa anaa karon sa tambalanan ug nagpaalim sa mga paso. Matod ni PO3 Winston Ybañez sa Homicide Section sa Cebu City Police Office nga pasado alas 11:00 sa buntag kagahapon dihang nagduwa ang managsuon duol sa usa ka temporaryo nga poste sa kuryente. Patay si Jerdick, samtang lakip nga nakuryentehan ang iyang ate, kinsa anaa sa tambalanan karon nga si Cherry Anne, 3. Mismo ang amahan nilang si Jerome, 34, nakakita sa panghitabo ug mao kini ang nitabang sa mga bata. Lakip usab siya nga nakuryentehan apan nahaw-as niya ang mga bata. Dali kining gidala sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) apan patay ug wala maka-survive si Jerdick sa grabeng kuryente nga nasinati niini. Nasayran nga anaa nakabutang ang poste duol sa guardhouse kilid sa dalan sa usa ka subdivision sa maong dapit. Giingon nga tangtangunon kini nga mao’y nagsilbi nga temporaryong naghatag og kuryente sa subdivision. Nasayran usab nga wala’y warning sign duol sa poste. Gisusi karon sa kapulisan kon aduna ba’y tulobagon ang contractor ug ang tigdumala sa subdivision human sa maong hitabo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 02, 2017.

