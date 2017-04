4 sa 5 ka pugante nabalik sa jail

USA na lang ka pugante ang padayon pa nga gipangita sa Compostela Police human ang upat nadakpan na pagbalik sa managlahing operasyon sa kapulisan. Matod sa hepe sa kapulisan sa lungsod nga si Chief Insp. Romeo Caacoy Jr., nga tun-an pa nila unsay laing kaso nga ilang ipasaka batok sa mga pugante gawas sa kasamtangan nga kaso niini. Ang wa pa madakpi pagbalik ug padayon nga gipangita mao si Nelson Agbay, kinsa giingon nga mas­termind sa maong pag-eskapo. Kagahapon sa buntag dihang nadakpan pagbalik si Giovanni Tapayan sa bukirang bahin sa Barangay Cabasiangan, lungsod sa Balamban. Si Joel Cuyos nitahan samtang si Ruben Catipay unang nadak­pan sa Barangay Cambayog, Compostela ug na-recover usab ang motorsiklo nga gi-carnap niini human siya mipuga. Samtang si Joseph Mahinay nadakpan usab pagbalik sa lungsod sa Liloan. Dugang ni Caacoy nga tungod sa kahuot sa ilang prisohan diin anaa kini’y 38 ka mga piniriso dala na ang lima nga nipuga hinungdan nga wala mabantayi nga hinayhinay nga naggabas sa mga piniriso ang bintana nga aduna’y berha. Gipaweldingan na nila ang maong bintana ug gidoblehan na kini og berha. Gibutyag usab sa hepe nga tungod kay naghuot ang mga piniriso, nisugot sila nga magduyan ang uban tungod dili mamahimo nga magdungan nga maghigda ang mga piniriso sa kagamay sa prisohan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 09, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.