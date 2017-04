Nganong habalhabal misanay

TUNGOD SA KABARATO. Ang barato kaayong downpayment ug datahan sa mga motorsiklo gituohan sa Land Transportation Office (LTO) nga hinungdan sa pagdagsang mga habalhabal sa kadalanan. (File photo)

TUNGOD sa sayon ug barato nga downpayment ug datahan sa pagpangutang sa motorsiklo, midagsa ang mga habalhabal sa kalungsoran ug mga siyudad. Gikompirmar kini ni Alita Pulga, regional director sa Land Transportation Office (LTO) sa Rehiyon 7. Matod pa ni Pulga nga misaka ang gidaghanon sa mga motorsiklo nga ilang na-impound, sagad gihimong habal habal nga gipadagan bisan kon padung pa kini iparehistro nga di unta angay mahitabo. Adunay pipila ka mga driver nga ilang madakpan nga way mga lisensya sa pagmaneho hinungdan nga ma impound ang mga motorsiklo. Matod usab ni Pulga nga sagad sa tag-iya o nakautang sa motor di na lang molukat sa na imbargo nga sakyanan tungod sa kadako sa penalty subay sa bag ong lagda sa joint administrative order kun JAO. Base sa Jao, ang multa gikan sa P1,000 ngadto sa P5,000 matag violation. “Duna bitaw mibisita sa office nga magtiayon, tungod sa kadako sa multa, ang asawa miingon sa bana nga mas barato pa ang I-down pag utang og laing motor kay sa ibayad sa penalty,”matod ni Pulga. Busa, inay lukaton ang motorsiklo, pasagdan na lang kini kay makakuha ra og laing unit ang hingtungdan. Nanawagan si Pulga sa mga motorcycle dealers nga maghimo og sistema nga mahibawo ang usa ka tindahan nga ang ilang kustomer nakautang na og motorsiklo sa laing dealer. Di na kini pautangon nila. Pinaagi niini, makontrolar ang pagdagsang sa mga motor­siklo ug maminusan ang alkansi sa mga motorcycle dealers.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 09, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.