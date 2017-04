Osmeña gipatubag sa Malacañang sa 4 ka mga reklamo

GIPADAD-AN na og notisya si Mayor Tomas Osmeña sa Malacañang aron patuba­gon sa upat ka mga kaso nga gi­sang-at batok kaniya ni Konsehal Pastor Alcover Jr. may labot sa gipatuman nga prog­rama ug sistema sa mayor. Ang maong kaso may labot sa pagtudlo ni Osmeña og mga konsehal isip deputy mayor sa mga konsehal, paghatag niya og reward sa mga pulis nga makapatay og drug lord o kriminal, pagtudlo niya kang Konsehal Margot nga iyang asawa isip deputy mayor ug ang pagpahigayon og flag raising ceremony ka ra sa usa sa usa ka buwan. Ang order pinirmahan ni Ryan Alvin Acosta, acting de­puty, executive secretary niadtong Marso 9. Nadawat sa mayor ang ma­ong kamanduan niadtong Marso 28 ug gihatagan siya og 15 ka adlaw pagtubag. “That’s all going to be answered. That’s all harassment,” matod pa ni Osmeña kinsa nipasangil kang Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Dino, nga maoy nagpaluyo sa walo na ka kaso nga gisang-at batok ni Osmeña sa Malacañang. Si Alcover nisang-at sa maong mga kaso niadtong Agusto sa miaging tuig ubos sa paghangyo nga pahamtangan og unom ka buwan nga preventive suspension ang mayor samtang pada­yon nga gihusay ang administrative cases batok niya. Ang mayor nagkanayon nga desperado na ang Team Rama nga mobutang kang Labella isip mayor sa dakbayan sa Sugbo sanglit matag kaso nga gisang-at nangayo sa pagkasuspenso sa kasamtangang mayor. Gawas kang Alcover, nipasaka usab og kaso kang Osmeña didto sa buhatan ni Duterte si Kapitan Ramil Ayuman sa Apas ug Konsehal Raymond Garcia nga gustong suspensuhon ang mayor.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 09, 2017.

