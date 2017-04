288 ka pamilya nga nasunogan ibalhin

Di maarang. Tungod kay di maarang ang tanang mga pamilya nga nasunogan ning siyam ka hektaryang kapin sa luna sa Brgy. Guizo ug Mantoyong alang sa mga pamilyang nangasunogan sa miaging tuig, ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue mopalit og duha ug tunga sa hektaryang mga luna sa Lapu-Lapu City. (Allan Cuizon)

GIKATAKDANG paliton sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue ang 25,498 square meters kun duha ug tunga sa ektaryang luna sa Brgy. Pajac, dakbayan sa Lapu-Lapu nga maoy himuon nga relocation site sa mga biktima sa dakong sunog sa Guizo ug Mantuyong sa milabayng tuig. Moabot sa 359 sa 657 ka mga biktimang pamilya ang permanenting makabalik sa 9.2 ektaryang luna nga nasunogan. Ang nahabiling 288 ka mga pamilya didto na ibalhin sa luna nga paliton sa kagamhanan sa dakbayan didto sa Lapu-Lapu. Si Acting city assessor Richard Flores nagkanayon nga natan-aw na sa city appraisal committee ang luna human nisumiter ang mga tag-iya niini nga ni-offer nga mobaligya sa tulo ka mga luna nga may titulo, way informal settlers, duol sa kuryente ug uban pang utility nga angay sa mga biktima sa sunog. Ang matag pamilya aduna unya 28 square meters nga gi-reblock na nga luna. Ang tulo ka luna gipanag-iya nila ni Rogelio Ceniza nga may gidak-ong, 13,757 square meters; 5,730 square meter nga gipanag-iya ni Exequiela Amistad ug ang 6,011 square meter nga gipanag-iya ni Albina Igot. Base sa appraisal value, ang luna ni Ceniza mobalor ngadto sa P53,672,000; kang Amistad may presyong P20,055,000; ugang kang Igot moabot ngadto sa P21,038,5000. Kini nagpasabot nga ang Dakbayan kinahanglan nga mogahin og P89,526,900 alang sa pagpalit unya sa maong luna. Si Mayor Luigi Quisumbing nagkanayon nga di kinahanglang nga anaa sa Mandaue ang relocation site. Dugang sa mayor nga seguraduon sa Kagamhanan sa Dakbayan nga ang ibalhin sa gawas sa dakbayan duol sa trabaho, dalan, kuryente ug tubig.. Apan ang mga benepisaryo giingnan nga mopirma una sila og affidavit of undertaking nga nagkanayon nga gidid-an sila sa pagbaligya, pag-assign ug pagbalhin sa luna nga gihatag sa dakbayan nila sa bisan kinsang tawo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

