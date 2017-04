50 sako sa basura sa Sta. Fe

NIKABAT sa 50 ka mga sako sa basura ang nakolekta sa kapin 100 ka mga pulis, empleyado sa munisipyo ug volunteers sa kabaybayonan sa lungsod sa Sta. Fe, isla sa Bantayan hu­man sa Semana Santa diin daghang naligo sa beaches nga lokal ug langyawng turista. Si Niño Mike Torrevillas, secretary ug legal officer ni Sta. Fe Mayor Jose Esgana, niingon nga daghan ang mga basura tungod kay dagsa usab ang mga turista nga nibisita sa ilang lungsod nga iyang gibanabana nga niabot og 35,000 ka mga tawo. “Na-expect na nato tungod sa kadaghan sa mga tourist, daghan usab ang basura. Ang importante ang after, nalimpyohan ang atong baybayon,” suma niini sa pakighinabi sa Superbalita Cebu kagahapon. Matod niya ang nakolekta nga mga botelya sa ilimnon, straw, plastic ug ubang di malata magamit sa proyekto sa lungsod isip dayandayan sama sa makita sa kadalanan samtang ang malata magamit isip abuno. Si Torrevillas nipasidaan nga sunod tuig pahugtan nila ang pagpatuman sa 'zero waste policy' sa ilang lungsod diin pamultahon ang mga tawo nga masakpan nagpasagad og labay sa basura. “We hope next year people will be more disciplined. We hope irespeto nila ang among lungsod..” dugang niini. Siya namahayag nga wa makaabot sa 5 porsiyento gikan sa 50 ka mga sako, ang mga basura nga nakolekta gikan sa baybayon sa Barangay Pooc nga maoy gipahigayonan sa Isla Music Festival sa wala pa ang Pasko sa Pagkabanhaw sa Ginuo niadtong Dominggo. Iyang gihulagway nga malinawon sa kinatibuk-an atol sa Semana Santa. Matod ni Torrevillas, ang natanggong nga mga pasahero gipahimutang sa Sta. Fe National High School ug gihatagan og pagkaon sa dihang wala tugti sa Cebu Coast Guard ang mga barko nga makalawig gikan sa ilang isla. Sa pagkakaron, normal na ang biyahe sa mga barko.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

