Amahan ni Brgy. Kapitan Bas di makatuo sa alegasyon

KONSEHAL Arturo Bas sa dakbayan sa Talisay dili makatuo nga namaligyag shabu ang iyang anak nga si Mark Ferdinand Bas, barangay kapitsan sa Lagtang, kinsa gironda sa mga sakop sa Cebu Provincial Intelligence Branch. Ang igsuon sa kapitan, Assistant Talisay City Legal Officer nga si Atty. Mark Arthur Bas, niingon nga ila lang unang paabuton ang kaso nga ipasaka sa kapulisan sanglit wa gisalikway sa pamilya nga planted ang mga ebedensiya. Si Kapitan Bas gikataho nga nakuhaan og .22 kalibre nga pistola nga dunay lima ka mga bala ug 42 ka mga kabhang. Laing 42 ka bala ug 12 ka kabhang sa .45 kalibre nga pistola, usa ka magnum caliber, usa ka extended long magazine ug duha ka short magazine nga gikan sa kalibre .45 ug usa ka granada. Gihimakak ni Kapitan Bas nga iya ang granada ug armas. Si Konsehal Bas, chairman sa committee on peace and order sa konseho, niangkon nga tiggamitan og drugas ang iyang anak kaniadtong ba­tan-on pa kini. Apan karon nga aduna nay anak ug opisyal na sa barangay, wala siya magtuo nga nalambigit pa kini sa illegal. Kon tinuod kining drug lord, dason sa amahan, aduna na unta kini daghang kuwarta ug kabtanan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

