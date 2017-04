Bay daplin sa sapa idili

Nahugno. Ang koral ug riprap sa usa ka balay sa lungsod sa Carmen, amihanang Sugbo nahugno human maigo sa dakong baha niadtong Dominggo sa kaadlawon. Nikalas og walo ka mga kinabuhi ang baha sa Carmen, kadaghanan nagpuyo daplin sa sapa. Tungod niini, idili na sa lungsod ang pagbalay ug pagpuyo daplin sa sapa aron malikayan nga masubli ang hitabo. (Alan Tangcawan)

DILI na tugotan sa kagamhanan sa lungsod sa Carmen nga dunay magtukod og balay daplin sa sapa human kasagaran sa mga pamilya nga naapektuhan sa kalit nga pagbaha sa miaging semana naa nagpuyo duol sa sapa ug estero. Ang Sangguniang Bayan sa Carmen mideklarar sa lungsod nga ubos sa state of calamity atol sa special session nga gipahigayon kagahapon sa buntag. Nisaka na sa 10 ka mga tawo ang namatay sa bagyong Crising nga nahimo na nga low pressure area, diin walo niini gikan sa Carmen. Si Baltazar Tribunalo, pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nikompirmar nga napalgan na ang lawas sa mananagat nga si Eutiquio Cano, 70, taga Barangay Pugalo, lungsod sa Alcoy niadtong Dominggo human malumos gumikan sa dautang panahon, kinsa unang gikataho nga nawala sa lungsod sa Alcoy. Si Carmen Mayor Martin Gerard Villamor niingon nga wala sila magdahom nga mahitabo sa ilang lungsod ang pagbaha sanglit ang bagyong Crising nahimo nang LPA. Wa usab sila makadawat og abiso nga magdala kini og daghang tubig nga moresulta sa pagbaha. Sa gipatawag nga tigom kagahapon, si Villamor namahayag nga hingusgan nila ang pagpatuman sa ‘no build zone’ sa mga dapit duol sa sapa ug sa ubang peligro nga mga lugar. Sa ilang comprehensive land use plan, gusto niya ilhon ang mga dapit nga dunay sapa, estero ug ubang agianan sa tubig. “Ang agianan sa tubig di nato i-block,” pamulong ni Villamor. Mohangyo sila sa Kapitolyo nga ipagamit ang duha ka ektarya nga luna nga gipanag-iya niini nga naa nahimutang sa Dawis Sur isip relocation site sa mga pamilya nga nagpuyo sa delikadong mga lugar. Matod niya moabot sa 500 ka mga estruktura ang naa nagbarog sa ‘danger zone’. Si Carmen Vice Mayor Manuel Mari Durano nagkanayon mideklarar sila og state of calamity aron makagamit sila sa ilang calamity fund nga may nahabilin nga P10 milyones pag-ayuda sa apektadong mga pamilya. Tungod sa pag-awas sa sapa, naguba ang riprap sa Puente-Luyang River nga nagkantidad og P5 milyones, hinungdan nga nisubay og laing agianan ang tubig nga niadto sa kabalayan. Si Villamor nidugang kini ang unang higayon nga walo ka kinabuhi ang namatay sa ilang lungsod tungod sa upat ka oras nga pag-ulan. Niabot og 670 ka mga tawo ang nibakwit ngadto sa mas lu­was nga lugar sama sa crisis center ug barangay gym, ang u­­­ban niini namalik na sa ilang balay. Onse ka mga barangay ang apektado sa baha sa Carmen nga naglakip sa Ipil, Poblacion, Puente, Cogon East, Cogon West, Luyang, Dawis Norte, Dawis Sur, Triumfo, Cantipay, Cantumog ug Baring.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

