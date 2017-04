Husay sa kaso nga gipasaka ni Margot gisugdan na

GISUGDAN na og husay ang kasong gisang-at ni Konsehal Margarita 'Margot' Osmeña batoksa mga kapitan sa dakbayan sa Sugbo kinsa wala dayon niuli sa mga sakyanan nga giisyu kanila sa nakalabay nga administrasyon dihang nahimo nga kanhi acting mayor. Kagahapon, si Kapitan Ana Tabal sa Barangay Tagba-o, south district sa siyudad, niingon nga not guilty siya sa maong kaso sa sala ni Judge Monalila Tecson sa Branch 1 sa Municipal Trial Court in Cities (MTCC). Si Atty. Rey Gealon, legal counsel ni Tabal nagkanayon nagkanayon nga bisan kon sayop ang kasayuran nga nabutang sa kaso batok sa kapitan sanglit inay barangay Tagba-o ang anaa sa inpormasyon sa kapitan, siya nabutang sa barangay Sambag-I. Matod ni Gealon nga inay mohimo sila og motion, ila nalang gikorehian ang sayop ug wala mangita og technical para ma-dismiss ang maong kaso sanglit masaligon sila sa ilang argumento batok sa kaso nga gisang-at ni Osmeña. Ang ilang kaso nga giatubang ilawom sa article 221 sa Revised Penal Code kon kapakyas pag-uli sa kwarta o propriyedad. Si Tabal usa sa 44 ka mga kapitan nga kaalyado sa Team Rama ang gipasakaan og kaso ug nakapiyansa.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

