Mga away sa utlanan gitinguha nga mahilot

BUOT sa Liga ng mga Barangay sa dakbayan sa Mandaue nga kahatagan na og katapusan ang panagbangi sa mga barangay nunot sa mga utlanan nga hinungdan sa technical description sa maong mga luna. Matod ni Konsehal Ernie Manatad nga mao usay nag­lingkod isip ex-officio sa konseho nga ila na nga husayon ang panagbangi sa utlanan aron mahuman na ang “tug-of-war” sa nagkadaiyang mga opisyal sa barangay. Sa 27 ka mga barangay sa Mandaue, lima niini ang nihangyo nga manginlabot ang Konseho sa dakbayan aron madeterminar ang mga utlanan sa Subangdaku, Tipolo, Guizo, Centro ug Mantuyong. Matod ni Manatad nga ilang ipadayon ang pagpakigtagbo sa lima ka mga barangay karon nga human na ang Semana Santa. Ila nang nalatid ang pasiunang mga utlanan tali sa ad hoc committee ug mga kapitan sa lima ka mga barangay alang sa pagbahig sa reclamation area. Giaprobahan na usab sa Konseho sa dakbayan ang paghimo og ad hoc committee aron moresolbar sa panagbangi sa mga utlanan ilabi na nga nagkadaghan na ang nangabli og bag-ong negosyo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

