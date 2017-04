Mga bisita sa hotel gialarma

GIALARMA sa Special Weapons and Tactics ang usa ka hotel nga naa nahimutang sa North Reclamation Area sa syudad sa Sugbo nga matod pa dunay mi check in nga armadong mga tawo gikan sa Mindanao. Apan sa pag abot sa mga pulis wa na silay naabtan kay giingong naka check out na kini sa milabayng semana. Nasuta hinuon nga di armado ang mao nga mga tawo. Si Sr. Supt. Joel Doria, hepe sa Cebu City Police Office, nitug-an nga nakadawat na sila sa maong impormasyon sa miaging adlaw nga dunay naabot nga mga armado. Sa gihimong imbestigasyon, nasuta nga ang giingong armadong tawo mga delegado diay sa lungsod sa Basilan ug nianhi alang sa usa ka tigom nga gihimo sa syudad sa Sugbo. “Mayroon silang activity dito, sponsored sa kanilang local government doon at nakaalis na ayon sa hotel management,” matod ni Doria. Wala hinuon gibasol ni Doria ang naghatag kanila sa impormasyon sanglit nabalaka usab ang ilang informant tungod kay bag-o ang ilang panagway ug maklaro nga lahi og sinultian. Dugang ni Doria nga ang management sa usa ka establisamento kanunay na nga mohatag sa impormasyon sa kapulisan kon duna silay madudahan. Samtang giangkon sa hepe sa Cebu Provincial Police Office Sr. Supt. Eric Noble nga nakadawat sila og report nga dunay presensya sa armadong grupo nga na­ngabot sa Oslob, Dalaguete, Cor­dova ug isla sa Camotes. Apan pulos diay kini di tinuod. Sigun sa impormasyon nga nagsakay og pumpboat ang maong mga tawo ug giingong nagpadulong kini sa maong mga lugar aron managit sa mga langyaw ug lokal nga turista. Tungod niini, nipagawas dayon siya og kamandoan sa tanang police station nga magbinantayon ug susihon ang maong report apan nasuta nga wa kini kamatuoran. Nagpadayon ang manhunt operation batok sa walo ka mga sakop sa Sbu Sayyaf nga matod pa naa ra natanggong sa kabukiran sa lungsod sa Inabanga Bohol. Gipagawas na sa militar ug kapulisan ang hulagway sa mga suspek nga gipangulohan ni Joselito Melloria, alyas Alih, taga barangay Napo, Inabanga; alyas Richard; alyas Asis; alyas Ubayda; alyas Poy; alyas Dah; alyas Saad ug alyas Um Amra. Ang maong mga hulagway gipakatap na usab dinhi sa syudad ug lalawigan sa Sugbo ug andam ang kapulisan sa pagdakop kanila.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

