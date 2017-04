Mimuntar sa entablado sa Minglanilla may tulubagon?

IPASUSI ni Mayor Elanito Peña sa lungsod sa Minglanilla kon dunay tulubagon ang nagpanday sa ilang VIP stage human nahugno ang trapal nga niangol og napulo ka mga tawo atol sa Sugat niadtong Dominggo sa kaadlawon. Hinuon, si Municipal Administrator Concordio Mejias miingon nga wala nay angayang basulon sa hitabo. Si Mejias niingon nga ipadayon ang Sugat Kabanhawan Festival sa maong lungsod nga gikatakda niadtong Dominggo sa buntag human sa Sugat tungod sa aksidente mugna sa pagbunok sa uwan. Nidesisyon ang lokal nga kagamhanan i-uswag karon ang festival human dili mausil ang ilang preparasyon nga gigastohan og kapin P4 mil­yunes. Gumikan sa kusog nga uwan niadtong Sabado sa gabii hangtod sa Dominggo, niresulta kini sa grabeng baha. Si Mayor Peña niingon nga iyang ipasusi sa ilang gikontrata nga sound system nga nagtaod usab sa stage kon aduna ba kini kalapasan nga nahimo nga miresulta sa pagkahugno. Hinuon, si Peña nagkanayon nga bisan pa sa maong hitabo, mapasalamaton iya nga walay nakalas nga kinabuhi labi na nga dunay kuryente nga nagkutay sa stage. Apan si Mejias niingon nga ang Audioman maoy ilang gikontrata sa stage nga P40 mil nga gipahangyo nga sila niini sanglit dako unta sila og mabayran tungod sa pagtaod sa dakong stage sa VIP. Alang ni Mejias nga disgrasya gyud ang nahitabo tungod sa kusog nga uwan ug napundo ang tubig sa atop ug nihumok ang yuta hinungdan sa pagkahugno. Matod niya nga dili nalang kini angayang padak-on tungod kay gami mismo ang tag-iya sa maong tent naalkansi naman tungod sa pagkaguba sa ilang mga gamit. Sila si Mejias ug Mayor Pena niingon nga andam na ang tanan alang sa ilang himuong festival nga gisalmotan sa pito ka mga tunghaan sa ilang lungsod karong hapon. Matod niya, go na nga miuga na ang yuta palibot sa central school ug dili na kuyaw alang sa mga contingent.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

