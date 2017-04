P500T ihatag ni Osmeña

NAGTINGUHA nga mohatag og tag P500,000 nga financial assistance si Mayor Tomas Osmeña ngadto sa nagbangotan nga mga pamilya sa usa ka pulis ug tulo ka mga sundawo nga nakalas atol sa engkwentro tali sa Abu Sayyaf sa Inabanga, Bohol. Ang mayor nagpadala na og suwat ngadto sa Philippine A­­­­musement and Gaming Cor­poration (Pagcor) aron ma­nanghid sanglit ang P2 milyo­nes nga iyang gilaraw adto ku­haon sa pundo gikan sa kita niini. Gipadayag sa mayor nga bisan kon di lumad nga taga dakbayan sa Sugbo silang anhing P02 Rey Anthony Nazareno, 2nd Lt. Estilito Saldua Jr., Corporal Miljune Cajaban ug Sergeant John Dexter Duero, apan ilang gibuhis ang ilang kinabuhi aron makab-ot ang kalinaw di lang sa Bohol apan apil ang Sugbo ug kasikbit nga lalawigan. Gibutyag ni Osmeña nga unod sa iyang suwat mao ang pagkuha og kasayuran kon mahimo bang maapil sa gastohan sa Pagcor funds ang paghatag og financial assistance. Ang Commission on Audit (COA) nisuspenso sa P2.5 milyones nga gasto sa City Government sa miaging tuig ug karong tuiga sanglit adunay gigastohan ang Siyudad nga sa panan-aw sa COA wala maapil sa guidelines sa Pagcor. Kon maaprobahan sa Pagcor ang gipangayo sa mayor, ang Konseho kinahanglan pang mopasar og resolution aron mahimong legal ang paghatag sa kwarta ngadto sa tagsa-tagsa ka pamilya. Si Osmeña positibo nga aprubahan kini sa mga konsehal nga gipangulohan ni Bise Mayor Edgardo Labella isip presiding officer. Dihang nagpadayon ang engkwentro sa tali sa tropa sa gobiyerno ug sa Abu Sayyaf niadtong Abril 11 diin niabot ang bandidong grupo sa Inabanga, ang mayor nipadayag nga andam siyang mohatag og P100,000 ni bisan kinsang makahatag og kasayuran nga makapakgang sa dautang pla­no sama sa kidnapping. Ang mayor niawhag gihapon sa publiko nga magpabilin nga magbinantayon sa mataghigayon aron mapanalipdan ang kalinaw ug mapakgang ang mosuway og samok sa Sugbo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.