Super Bilib: 'Di siya bug-at kay akong igsuon'

Gipas-an. Bisan sa ilang graduation sa grade 6, gipas-an ni John Michael "JM" Belida, 14, ang iyang manghod nga si Ella Mae, 12. Sukad sa ilang pagtungha sa grade 1, mao na kini ang gibuhat ni JM sa iyang manghod. (Tampo nga hulagway ni Leonard Nuñez)

KON ang ubang mga estu­­d­yante moreklamo nga bug-at ang ilang bag gumikan sa mga libro, si John Michael ‘JM’ Belida wa igsapayan ang kabug-at nga naa sa i­­­yang bukobuko sa matag adlaw sa iyang pag-eskwela. Si JM, 14, nagsakripisyo tu­ngod kay espesyal ang iyang giba, ang iyang manghod nga si Ella Mae, 12, nagtimbang og 40 kilos. Sukad sa grade 1 hangtod sa ilang pag-graduate sa grade 6, siya ang nagsilbing mga tiil ni Ella sa pagtungha sa Looc Norte Elementary School sa lungsod sa Asturias, gibanabanang usa ka kilometro ang gilay-on gikan sa ilang balay. “Usahay maguba ang bike, way kasakyan, maglakaw mi ig padung uli. Pero ako na gibuhat para ma­katiwas siya og eskwela,” a­soy ni JM sa Superbalita Cebu. Kon naay bike, si Ella pa­lingkuron ni JM sa atubangan samtang siya nagbalanse sa pagmaneho uban sa ilang mga bag, aron dili sila matumba. Si Ella ang nagdasig niya nga magtarong og eskwela labi na classmate sila sukad grade 1 hangtod sa grade 6. Gani, kasab-an siya niini kon mo-absent siya o ma-late sila ug maoy tigtabang niya sa ilang assignments ug projects. Pangandoy ni JM mahimong seaman ugma damlag. “Ako nang padak-on among balay,” pamulong niini, ang ikatulo sa walo ka magsuon. Si Ella gusto makahuman og kurso may kalambigitan sa computer ug magtrabaho sa opisina. Ang ilang hulagway nga nagpakita ni JM nga nagpas-an ni Ella atol sa ilang graduation niadtong Abril 7 nag-viral human gi-post sa ilang silingan nga si Leonard Nunez sa social media. Daghan ang natandog sa i­­­lang sugilanon, sa sakripisyo ni JM alang sa manghod aron ma­­­­­ka­tiwas og eskwela, ug ang de­­ter­­minasyon ni Ella makatapos. Si JM maglagot kon dunay mosungogsungog sa iyang manghod apan dili niya kini tubayan. Si Ella, 11 ka buwan pa lang dihang natagak sa ubos sa ilang balay nga may gibanabana nga gitas-on nga upat ka tiil. Si Estrella Belida, 38, inahan sa duha, nagtuo nga di seryuso ang naangkon nga kadaot ni Ella human mahulog, base sa gisulti sa doctor dihang gipahiling niini ang bata. Apan matod niya human sa aksidente, nagbalikbalik ang hilanat ug kalibang sa anak. Nakalakaw pa kini nga mag­sungkod dihang 6-anyos pa lang apan nadakdak kini hangtod nga dili na makalakaw. Ang inahan namulong nga wala na niya mapahiling og balik sa doktor tungod kay naatol usab nga bag-o lang siya nanganak niadtong higayona. “Ngano man diay ko Ma? Nganong dili ko kalakaw,” pangu­tana ni Ella sa iyang inahan. Si Estrella, ang nag-atiman sa walo ka mga anak samtang ang iyang bana nga si Marlon, 39, drayber og trisikol ug mo­kita og P300 kon sakay, kon mingaw kay kapin sa P100. Ang inahan niangkon nga giingnan niya si Ella nga dili na moeskwela, apan ang bata pursigido makahuman og eskwela hangtod sa kolehiyo. “Madato pa lang ko, moeskwela ko oi! Kay tabangan man tika, Ma, kay makahuman ra ko,” sulti ni Ella ngadto sa inahan nga puno sa paglaom. Si Ella may 3-anyos nga manghod nga lalake nga may sama niya og kondisyon, di usab makalakaw, human usab kini matagak. Ang makalakaw og balik ang usa sa mga wish ni Ella nga magsaulog sa iyang birthday karong Mayo 15. Si Asturias information officer Christian Conejo nii­ngon may kahigayonan makalakaw og balik si Ella ug ang manghod niini base sa gisulti ni Dr. Rizaldy Climaco, municipal health officer sa lungsod, kay giingong kuwang ang duha og potassium.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 18, 2017.

