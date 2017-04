120 barangays di pa diay drug free?

NAMILIGRO nga mahukasan sa ilang drug-clear status ang 120 ka mga barangay sa probinsiya sa Sugbo nga una nang gideklarar nga drug-cleared o wa na’y presensiya sa drugas, user ug pusher. Kini human usab nga nagpositibo sa gipahigayon nga surprise drug test ang mga drug surrenderer gikan sa maong mga barangay. Human gideklarar nga drug-cleared ang 120 ka mga barangay gikan sa nagkadaiyang mga lungsod dinhi sa Sugbo sa miaging buwan, nihimo usab og follow-up nga lakang ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office (CPADAO) aron pagsiguro nga mamintinar kini. Apan nakugang ang CPADAO kay wa pa gani usa ka buwan gikan sa deklarasyon, nag-positibo na dayon sa kinalit nga drug test ang ilang mga drug surrenderer. Sigun ni CPADAO executive director, Ivy Meca, moabot sa 30 porsyento sa tanang surrenderer sa maong mga drug-cleared barangay ang ni-positibo sa pagamit og illegal nga drugas. Nunot niini, gipadayag ni Meca nga posibleng bawion ang certification nga una nang gihatag sa maong mga barangay nga nagtumbok nga sila drug-cleared. Posible sab nga mapasakaan og kasong administratiba ang mga opisyal nga daw nagpasagad sa ilang trabaho. Hatagan pa og higayon ang mga barangay nga masulbad ang problema sa subling pagtumaw sa mga drug user sa ilang dapit. Sigun ni Meca nga duna silay 30 ka adlaw aron paghimo og intervention sama sa mas pagpalapad pa sa ilang community-based treatment program aron matubag ang suliran ug masustinir ang ilang drug-cleared status. Ang oversight committee sa drug clearing operation sa probinsiya sa Sugbo nga gipanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency maoy mopahibawo sa mga barangay, kansang mga surrenderer nag-positibo sa drug test. Kini sab ang dunay katapusang desisyon kon unsa nga mga barangay ang ideklarar ug ipabilin nga drug-cleared, base usab sa mga lagda sa Dangerous Drugs Board (DDB).

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 19, 2017.

