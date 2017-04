3T ka pulis bantay

Panglao. Mingdagsa sa isla sa Panglao ang kapulisan ug kasundaluhan aron pahugtan ang seguridad sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) meeting nga sugdan ugmang adlawa. Kini taliwa sa wa pa pagkasikop sa laing walo ka mga sakop sa Abu Sayyaf Group nga gikaengkwentro sa tropa sa kagamhanan sa Brgy. Napo, Inabanga, Bohol sa miaging semana. (Alan Tangcawan)

MAS hugot pa nga siguridad ang ipatuman sa kapulisan ug militar alang sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) meeting nga ipahigayon sa Panglao, lalawigan sa Bohol nga magsugod ugmang adlawa. Kini human sa nahitabong engkwentro sa Abu Sayyaf sa lungsod sa Inabanga, niadtong miaging semana, diin walo pa ang wa madakpi. Nunot usab niini, wa nay bisan usa ka sakyanan sa dagat nga makalawig duol sa dapit nga pahigayunan sa tigom. Kapin sa tulo ka libo ka mga pulis ang ipakatap sa tibuok lalawigan sa Bohol, wa pay labot niini ang mga sundawo ug mga police auxiliary force sa kapulisan sama sa barangay tanod atol sa Asean summit. Matod ni Chief Supt. Noli Taliño, director sa kapulisan sa Central Visaya,s nga doble ang ilang gipatuman nga alert status sukwahi sa Asean meeting dinhi sa Sugbo human sa hitabo sa engkwentro sa Abu Sayyaf ug militar sa Inabanga niadtong miaging semana. Ang numero uno nga gitutokan sa security ang siguridad sa mga delegado ug gitinguha nila nga zero crime ang ma­hitabo sa tibuok isla sa Panglao. “Lahat naman ng major events concern tayo sa security. Yan ang number one consideration natin para mas successful yung kahit na anong major events…Yan ang objective natin na magkaroon ng zero incident tulad nong Ssean dyan sa Cebu,” matod ni Taliño. Gitan-aw usab sa inter agency conference sa Asean summit nga magbutang og mga signal jammer duol sa venue aron kalikayan ang pagpangatake sa mga terorista. Dugang ni Taliño nga gipahugtan nila karon ang siguridad sa mga tourist destination sa Bohol nunot sa posibilidad nga modalikyat pagsuroy ang gatusan ka mga delegado sa Asean. “Complete package tayo dyan sa security ng mga tours sa mga delegates,” dugang ni Taliño. Gipadala na sa Armadong Kusog sa Nasud ang gikinahanglang mga barko ug abyon sa Bohol.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 19, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.