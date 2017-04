Bitin natagak sa trak, mibalhin sa awto, nakatrapik

NAKAHASOL di lang sa sa tag-iya sa sakyanan apan, lakip na sa ubang mga motorista ang usa ka bitin nga nisulod sa makina sa sakyanang nagdagan sa may dalan AS Fortuna, dakbayan sa Mandaue kagahapon sa buntag. Matod sa rider gikan sa Traffic Enforcement Agency of Man­daue (TEAM) nga si Ro­ger Mendoza nga nadawat niya ang tawag sa kaubang enforcer kalabot sa alarma mga alas 10:20 sa buntag. Sumala pa ni Mendoza nga nakuyawan ang drayber nga si Mumar Adam Villariasa, 29, taga Labangon, Cebu City atol sa insidente. Daling nidagan pagawas sa iyang sakyanan si Villariasa apan nakalimtan niini og sirado ang pultahan nga niresulta sa pagkaigo sa laing nagdagan nga sakyanan. “Nag-park ra akong sakyanan kay nag-work man. Ang ingon (sa mga nakakita) natagak daw sa nagdagan nga truck (bitin) then nilabang sa dan ug nisud daw sa akong sakyanan,” ni Villariasa sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu kagahapon sa hapon. Paambit ni Mendoza nga human sa insidente, ilang gipahimangnuan si Villariasa nga ipaukab ang makina sa sakyanan tungod kay niluko ang bitin sa bumper. Di mominos sa upat ka mga tawo gikan sa Special Weapons and Tactics (SWAT), Team ug kapulisan ang ningtabang sa pagkuha sa bitin. Si Mendoza niingon nga ilang gihinahinay og kuha ang bitin pinaagi sa paghapin sa ilang mga kamot ug panapton ug gibira, dali dayon nilang gibaatan og tape ang ulo pagkakuha niini. Nakamugna usab og trapik ang maong insidente.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 20, 2017.

