Delegado sa ASEAN nangabot

Send off. Usa ka send off ceremony sa kapulisan ang gipahigayon sa wa pa gipakatap sila alang sa tigom sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) meeting sa Bohol taliwa sa hugot nga seguridad tungod sa hulga sa Abu Sayyaf. (Alan Tangcawan)

NAGSUGOD nag pangabot ang mga delegado sa ASEAN Summit sa lalawigan sa Bohol tungod niini kapulisan ug militar nga nagsilbing security pormal nang gipakatap sa ilang tagsa-tagsa ka mga distinasyon sugod kagahapong adlawa. Kagahapon sa buntag hingpit nang gipakatap ang 3,200 ka mga PNP personnel ug kasundalohan gikan sa Central Command diin dunay mga bomb sniffing dogs nga mohiling sa mga kadudahang mga butang nga mahabilin sa usa ka lugar. Atol sa send off ceremony gimandoan ni Police Regional Office (PRO) 7 director Noli Talino ang mga pulis nga magbinantayon sa tanang panahon. Gidugang ni Taliño nga tungod sa presensiya sa mga Abu Sayyaf sa lalawigan sa Bohol wa nila tugoti nga molugak sa ilang pagpatuman sa seguridad. Apan wa siya mabalaka niini sanglit nakatutok ra sa lungsod sa Inabanga ang mga sundawo nga milusad sa clearing operation batok sa mga bandidong Abu Sayyaf. ”Syempre yung area ng Ina­banga kase doon naman eh, pe­ro yung alertness ng police ng security forces ay hindi lang buong Bohol kundi buong Central Vi­sayas,” matod ni Noli Talino. Gipasubay usab sa kapu­lisan ug militar ang nadawat nila nga impormasyon nga natanggong na kini sa usa ka lugar sa Bohol ang walo ka mga sakop sa ASG. Mahimong dali nalang sila nga madakpan o mapatay sa mga sundawo kun kini mosukol tungod usab sa reward nga giandam sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Inabanga. Kagahapon sa hapon si PNP Chief Ronald Dela Rosa nakigkita sa Task Group Bohol aron mahatagan og direktiba sa ilang pagpatuman sa seguridad. Ang PRO 7 wa na mohatag og detalye unsay gihisgutan atol sa command conference uban sa chief PNP. Gipili ra usab ang nakatambong sa conference diin kadto lang naglangkob sa security sa ASEAN ang gipakigkitaan ni Dela Rosa. Pasado ala 1:00 kagahapon sa hapon naabot usab si Presidente Rodrigo Duterte aron pakigkitaan ang mga sundawo nga nakig-engkwentro sa mga sakop sa Abu Sayyaf. Miduaw usab ang Presidente sa haya ni PO3 Rey Anthony Nazareno sa Calape ug mihatag og hinabang sa nahabiling kabanay niini.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 20, 2017.

