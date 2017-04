LTFRB midakop sa Uber, Grab nga way permit: Cuizon

KON nagdagan ang tanang pri­­­­badong sakyanan nga ni-apply ngadto sa Land Trans­­­­portation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) para makakuha og provisional authority (PA) para ma­ka­pamasahero, a­­­du­nay dul-an 600 ka mga Uber ug Grab nga illegal nga namasahero. Kini subay sa record sa buhatan ni Director Ahmed Cui­zon sa LTFRB7 diin 700 ka mga balido nga aplikas­yon nga ilang naduso sa wa pa ang deadline niadtong Setyembre 2016. Apan sa maong gidaghanon, 100 ra ang nahatagan og PA. Buot ipasabot sila ra ang gitugotan sa LTFRB nga maka­pamasahero nga sama sa mga taxi unit. Sa nakalabay nga Semana Santa, ang LTFRB ubos sa pagdumala ni Cuizon naka­sikop og unom ka Grab nga sakyanan, usa ka Uber, usa ka tourist van ug laing upat ang nadakpan sa LTO nga pulos gikonsiderar nga kolurum sanglit wa silay prangkisa ug PA. Ang ilang mga private car gi-impound sa LTFRB nga di moubos sa tulo ka buwan sanglit apil sa silot sa impounding area sa Land Transportation Office sa dalan C. Padilla. Hinuon ang mga na-impound nga sakyanan makuha gihapon sa tag-iya pinaagi sa paglukat og P120,000 alang sa mga kotse ug P200,000 sa mga van nga colorum apan sagad sa mahitabo di malukat gumikan sa kadako sa kantidad. “Akong gipasidan-an ang mga colorum operator sa tanang matang sa pampublikong sakyanan apil sa Grab, Uber, taxi, van ug jeepney nga hunong na mo sa inyong kalaki kay di mi molunga sa among kampanya sa inyong illegal nga mga binuhatan,”tipik sa pamahayag ni Cuizon. Si Richard Cabucos, presidente sa Metro Cebu Taxi O­­­perators Association ug tag-iya sa Richielda Taxi, nihangop sa subsob nga operasyon sa LTO ug LTFRB batok sa mga kolorum. Mao sab kini ang iyang gibasol sa nag-anam og kahuot nga trapiko sa siyudad sanglit mobiyahe sila nga way prangkisa. Matod niya nga wa untay problema kon ang Grab ug Uber kumpleto sa mga dokumento sama kanila nga nagbayad sa ilang prangkisa. Ang mga sakyanang pribado ubos sa Grab ug Uber nakigkompetensya sa mga taxi. Sagad sa mga nagmaneho niining mao nga mga sakyanan mga tag-iya ra sab nga nanginabuhi pinaagi sa pagpamasahero.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 20, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.