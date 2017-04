P1M patung sa ulo sa matag Abu Sayyaf

Hulagway. Mao kini ang hulagway ni Moammar Halil Askali dihang nagpa-enroll sa usa ka unibersidad sa dakbayan sa Sugbo niadtong school year 2000-2001. Si Askali maoy nangulo sa Abu Sayyaf nga nidunggo sa Bohol. Ang ulo sa matag usa niya ka kauban nga nakaeskapo dunay patong nga P1 million matag usa. (Tampo nga hulagway)

SI Presidente Rodrigo Du­terte mitanyag og P1 million sa matag ulo sa nahabiling pito ka mga sakop sa Abu Sayyaf nga gituohang nagtago pa sa kabukiran sa lungsod sa Inabanga, Bohol. Nipahibawo si Duterte niini sa iyang pagduaw sa Tagbilaran City, Bohol kagahapon sa hapon aron susihon ang nahitabo sa Brgy. Napo, Inabanga ug pagpangandam sa mga awtoridad alang sa seguridad sa ipahigayong tigom sa Association of Southeast Asian Nations (Asean). Nunot niini, ang lungsod sa Inabanga nisaad sab og P700,000 kun tag P100,000 matag ulo sa Abu Sayyaf nga masikop nga patay o buhi. Ang tanang patung sa ulo mikabat na og P7.7 million. Human sa engkwentro sa miaging semana diin upat ka mga sakop sa Abu Sayyaf ang napatay, apil na ang lider niini, ang nahabiling mga sakop sa grupo gituohang naa pa sa kabukiran sa Inabanga. Gituohan nga dunay plano ang grupo nga managit og mga langyaw nga turista sa Bohol. Samtang, ang napatay nga lider sa mao nga grupo sa Abu Sayyaf nga si Moammar Askali al­­yas Abu Rami nakatungha di­ay sa usa ka unibersidad sa dakbayan sa Sugbo niadtong 2000. Nikuha siya og kursong Pharmacy sa usa ka unibersidad, kansang ngan gipugngan ning mantalaan. Ang usa ka kasaligang tinubdan nga di gustong nganlan, nihatag sa Superbalita Cebu og kopya sa birth certificate ni Askali ingon man sa iyang hulagway dihang nitungha siya sa mao nga unibersidad. Matod sa tinubdan nga si Askali nagpa-enroll sa unibersidad niadtong school year 2000-2001. Apan kutob ra siya sa unang semester ug wa na motungha sa ikaduhang semester. Nilutaw ang ngalan ni Askali niadtong 2015, diin nakakuhag impormasyon ang kapulisan, ingon man intelligence network kabahin sa plano sa grupo nga mang-kidnap og mga langyaw sa Central Visayas, lakip sa Dumaguete City. Apan napakgang hinungdan nga mi-divert ang grupo sa pagpanagit sa Holiday Oceanview Resort sa Island Garden City sa Samal, Davao del Norte. “Naa man tay counterpart sa Mindanao, unya nakita nga Visayas gyud iyang mga target sa kidnapping. Dinhi nako nasubay sa pagsusi sa mga tunghaan nga mitungha siya niadtong 2000-2001 nga school year,” sumala pa sa tinubdan. Gibutyag niini nga pagbuto sa balita sa 2015,dali niyang gisuhid ang mga unibersidad sa dakbayan sa Sugbo. Usa sa mga dean sa usa ka unibersidad dinhi nihatag og certification nga naka-enroll kanila si Askali sa kursong Pharmacy. Matod sa dean ngadto sa tinubdan nga kalit nga nahanaw si Askali human sa unang semester. Nagtuo siya nga si Askali dunay daghang batch mate dinhi o kaha mga kauban ug higala nga posibling iyang kontak dinhi sa Sugbu nga nagpakalihom lang. Kon basehan ang pagtungha niini dinhi, seguradong nakaestablisar kinig insaktong koneksyon hinungdan nga kabisado ang mga dapit sa Central Visayas. Gipadayag ni sa tinubdan nga wa nila masubay kon a­­sang lugar sa dakbayan sa Sug­bo nagpuyo si Askali. Base sa dokumento nga nakuha sa Superbalita Cebu, gipanganak si Askali, niadtong Oktubre.16, 1983 sa Sulu Hospital sa Jolo, kinsang amahan nga si Abdulhajal Askali, usa ka sundalo. Alan Tangcawan ug Guam P. Logroño, Correspondents

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 20, 2017.

