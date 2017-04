Guardo gipamulta na lang

INAY padayong suspensuhon si Konsehal Jerry Guardo, pabayron na lang siya sa Office of the Ombudsman Visayas bugti sa tulo ka buwan niyang sweldo nga kanhi niya gidawat isip kapitan sa Barangay Sambag 1. Ang Ombudsman nipakanaog sa ilang unang hukom niadtong Septiyembre sa miaging tuig nga nagsuspenso kang Guardo (isip kapitan) apan sa election niadtong Mayo sa niaging tuig, napili siya isip City Councilor. Niadtong Marso 20 ning tuiga, ang Department of Interior and Local Government (DILG7) nipatuman sa suspension batok kang Guardo bisan kon di na siya kapitan. Sa habig ni Guardo, nagtuo lang siya nga mamahimo ra niyang bayran ang tag P23,120 nga sweldo matag buwan isip barangay chairman balor og tulo ka buwan isip pagtubag sa desisyon sa Ombudsman. Si Guardo, pinaagi sa E.C. Labella law office, niduso og motion for reconsideration ug clarification sanglit managlahi ang ilang interpretasyon sa ruling sa buhatan ni Ombudsman Paul Elmer Clemente. Apan ang Ombudsman nisalikway sa duha ka motion nga ilang gisang-at sanglit wa silay nakita nga bag-ong ebedinsya ug gipadayag sa Ombudsman nga dili usab mohaom ang Aguinaldo Doctrine sanglit wa magpasubli sa iyang position si Guardo isip kapitan sanglit natapos na ang iyang termino. Giwagtang na usab ang Aguinaldo doctrine sa mga kaso nga administratiba sukad niadtong Nobyembre 10, 2015 base sa hukom sa Supreme Court. Ang kanhi kapitan sa Sambag 1 nakalinggawas sa silot gumikansa iyang simple neglect of duty nga kaso. Nakita sa Ombudsman nga kinahanglanon sa Sangguniang Panlungsod ang presensiya ni Guardo hinungdan nga ila na lang gipabayad. Si Guardo nagpasalamat kang Vice Mayor Edgardo Labella sa pagduso og motion a­­­pan iyang gibutyag nga di na mausab ang iyang desisyon nga motipon siya sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan (BOPK). Ang konsehal posibleng ma­kabalik na sa serbisyon ka­rong Lunes ug human usab niya mabayri ang dul-an P70,000 nga penalty.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 22, 2017.

