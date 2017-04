Mga taho sa Abu Sayyaf nakapahadlok

MGA taho nga dunay nangabot nga armadong mga tawo sa nagkadaiyang dapit dinhi sa Sugbo nga gidudahang Abu Sayyaf, nakamugna og kahadlok sa publiko. Sa pagsusi sa kapulisan ug militar, pulos negatibo ang mga taho. Tungod niini, usa ka police official niawhag sa publiko sa di dayon pag-report, labina sa social media, bisan wa pa masusi kon tinuod ba kini o di. Niadtong Huwebes sa ha­pon, unom ka negusyanteng mga Maranao nga taga Lanao Del Norte nga nadudahang mga sakop sa Abu Sayyaf na intercept sa Oslob police station alas 5:30 human gialarma sa Balamban police nga nagpatambal sa usa ka clinic. Ang gipatambalan, sakit diay nga sexually transmitted disease (STD), di samad agi sa pinusilan. Ang gwardya sa Dumdum Medical Clinic nanawag sa police station nga dunay samdan sa tiil nga lahi og sinultian ang nagpatambal nga gituohan nga sakop sa ASG nga naengkwentro sa mga pulise ug militar sa lalawigan sa Bohol. Matod sa report sa gwardya nga human mahadlok ang nga pasyente sa ilang presensya dali ning nanibat sakay sa puti nga sakyanan apan nakuha ang plate number sa ilang gisakyan. Daling nilusad og check point ang tanang police station sa tibuok probinsya sa Sugbo ug gihatag ang tanang hulagway sa mga sakay sa sakyanan lakip na ang plate number niini. Didto na sa Oslob na intercept ang sakyanan, lakip na ang mga sakay niini ug gipaubos dayon sila sa imbestigasyon. Matod ni Supt. Jaime Quioco, hepe sa Police Community Relation sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo nga nasuta sa ilang imbestigasyon nga way kamatuoran ang gitug-an sa gwardya sa Dumdum Medical Clinic nga samdan ang usa sa Maranao. “Upon verification it was not a wound but it a sexually transmitted disease (STD). So yun…kaya nag pa check up yung isa,” matod ni Quiocho. Ang pasyente nangita sa doktor ug wa mosulti sa nars kon unsay iyang patambalan. Gisamotan pa nga namiya ang unom niini ka mga kauban sakay sa usa ka L300 van. Gibuhian ang unom kagaha­pon nga padung sa Dumaguete City aron adto na usab mamaligya sa ilang mga baligyang mga duwaan sa mga pista. Gikan sila sa isla sa Bantayan diin usab sila naninda og mga duwaan sukad niadtong Semana Santa. Sa isla sa Olango, negatibo ang taho nga may nakita nga duha ka armadong tawo nga gituohang mga sakop sa Abu Sayaff, usa ka adlaw sa pagbantay sa kapulisan sa isla, matod ni SSUpt. Rommel Cabagnot, director sa Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO). “Niari ta di buot pasabot naa na dayon ing-ana. Niari ta kay naniguro lang ta,” sumala pa ni Cabagnot. Matod sa hepe nga atol sa ilang operasyon, may nasigpatan sila nga mga kamunggay, buwad, ug lata nga gigamit sa pagluto ilawom sa usa ka kahoy, mga 100 ka metros ang gilay-on gikan sa kabalayan sa Brgy. San Vicente sa maong isla. Kagahapon, ang PNP inubanan sa City Police Public Safety ug Special Weapons and Tactics (Swat) nigamit og duha ka pumpboat aron sa pag-check sa tibuok isla. Niadtong Huwebes sa hapon, nakadawat og taho ang LLCPO kalabot sa duha ka armadong tawo nga nasigpatan sa Sitio Bas Koral, Brgy. San Vicente. Ang maong tawo giingong nitaho sa kapitan nga maoy nireport sa kapulisan. Tungod niini, dali nga miresponde ang kapulisan sa isla inubanan sa Navy ug Army. Hangyo ni Cabagnot sa publiko nga di magpataka og report sa otoridad kon di tinuod kay sa normal nga sitwasyon, ang mga “badlungon” di magdala og mga tag-as nga armas. “Kaning uban natong kababayan way mabuhat, mag-post (social media) lang og bisag unsa,” dugang niya.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 22, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.