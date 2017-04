Gahin sa fiesta sa Mandaue mius-us

MAS ubos og P1.5 milyones ang kinatibuk-ang budget sa kasaulugan sa kapistahan sa dakbayan sa Mandaue ning tuiga.

Kini human nga may gipangtangtang nga mga kalihukan sa pista sa dakbayan karong tuiga.

Gikan sa P11.5 milyones, nahimo na lang og P10 milyones ang budget sa pista karong tuiga.

Matod ni city treasurer Atty. Regal Oliva nga karong tuiga wa nay motorcade, Panagtagbo Festival ug koronasyon sa prince ug princess maong nigamay ang budget sa cultural summit sa dakbayan.

Atol sa media launching sa mga nagkadaiyang kalihukan sa kapistahan, si Mayor Luigi Quisumbing niingon nga iyang idili usab ang pagpamaligya sa mga ilimnong makahubog duol sa city hall o bisan asang dapit diin may gihimong dagko nga mga kalihukan.

“No alcohol selling when there is activity ongoing. As much as we respect tradition, we also have to be cautious,” sumala pa ni Quisumbing.

Dugang sa mayor nga nunot sa hulga sa seguridad, nakigkoordinar na ang city hall sa pagpakatap sa pwersa sa kapulisan ug Special Weapons and Tactics (SWAT) kon adunay aktibidad nga ipahigayon.

Magbutang usab unya og mga ali ug spike strips ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue (TEAM) duol sa mga dapit diin gipahigayon ang mga kalihukan.

Sumala pa ni Glenn Antigua nga andam na ang traffic plan sa Traffic Enforcement Agency (TEAM) sa kasaulugan sa pista.

Pahimangno ni Oliva sa mga motorista nga likayan ang dapit sa city hall sanglit ang mga aktibidad sagad himuon sa mao nga dapit ug sa sports complex.

“I take the security with extreme care and caution,” ni Quisumbing.

Si Oliva niingon nga mas dag­han unya ang mosaksi sa kapistahan sa dakbayan su­nod buwan.