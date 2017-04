Giya sa Abu Sayyaf tipi

Napatay. Gihiling sa mga awtoridad ang lawas ni Joselito Melloria human ma-recover sa dapit nga nahitaboan sa engkwentro tali sa mga tropa sa kagamhanan ug mga sakop sa Abu Sayyaf. Si Melloria, alyas Ali, ang taga lungsod sa Inabanga nga maoy naggiya sa Abu Sayyaf pagsud sa lalawigan sayo ning buwana. Sa pagsuwat sa taho, nagpadayon pa ang hot pursuit sa Philippine Army ug kapulisan batok sa iyang mga kauban. (Alan Tangcawan)

NAPATAY sa kasundaluhan ug kapulisan ang Bol-anon nga guide sa Abu Sayyaf sa usa ka engkwentro kagaha­pon nga nagsugod sa udto hangtod na sa hapon sa lungsod sa Clarin, Bohol. Nakuha sa mga tropa sa kagamhanan ang lawas ni Joselito Melloria, taga Brgy. Napo, Inabanga human niatras ang iyang mga kauban sa pagdasdas sa mga sundawo ug kapulisan. Usa ka habalhabal drayber nga nasakyan sa usa sa mga sa­kop sa Abu Sayyaf nga nagpalit og pan ug nitaho sa kapulisan, maoy nakabutyag sa nahimu­tangan sa bandidong grupo. Matod ni Sr. Inspector Fer­nan­do Peroramas, hepe sa Cla­rin police station, nga di mominos walo ka armadong mga tawo ang ilang naengkwentro. Ilang gituohan nga mao kadto ang nahabilin nga mga sakop sa Abu Sayyaf nga nakasulod sa Barangay Napo sa kasikbit nga lungsod sa Inabanga sayo ning buwana. Usa ka habalhabal driver ang nitawag sa police station ug nipahibawo nga dunay kadudahang tawo nga nagpasugo kaniya pagpalit og pan. Ang iyang gikatingad-an nga baho na kaayo ug taas na ang mga bungot. “Driver ni siyag habalhabal. Gipara ni siya kay nagpapalit og pan. Unya ang iyang gikahibudngan kay baho siya unya taas ang bungot. Sa Tagalog pa, kakaiba sa atin” matod ni Peroramas. Dali nga gisusi sa mga pulis ang mao nga mga tawo ug gipahibawo dayon nila ang Philippine Army. Sa pag-abot sa mga pulis ila dayon kini nga naengkwentro sa Barangay Bacani. Nidagan kini paingon sa sitio Cabulijan, Barangay Nahawan, Clarin. Nilanat pa og pipila ka minutos una nila na tanggong sa usa ka dapit ang mga bandido. Ang Police Regional Office (PRO) nikompirmar sa kama­tayon ni Melloria sa usa nila ka opisyal nga pamahayag nga giluwatan kagahapon sa hapon. Si PRO 7 Director Noli Taliño nagdumili pa sa pagkompirmar nga dunay laing nangamatay. Gatusan ka mga residente sa sitio Cabulijan, Barangay Nahawan nagdinaganay aron mamakwit paingon sa Barangay Poblacion nunot sa sunod-sunod nga buto-buto sa armas nga ilang nadungog. Si Che-che Cellan, lumad nga taga Nahawan, nisulti sa Superbalita Cebu nga upat ka mga tawo ang nakit-an sa mga tawo nga giingong nagsag-ob og tubig nga kadudahan ang linihukan kagahapon sa buntag.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 23, 2017.

