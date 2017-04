Kahimtang ni Emit hukman sa Mayo pa

GIPASALIG ni Bise Mayor Alan Bucao sa dakbayan sa Talisay nga sa unang semana sa Mayo aduna na silay desisyon batok kang Konsehal Doroteo Emit kon hukasan ba siya o di sa iyang komitiba sa urban poor. Tinguha sa Federation of Talisay City Urban Dwellers Association (FETCUDA) nga palangkatan og komitiba si Emit isip chairman sa committee on urban poor. Wa kini madesisyoni sa com­mittee on laws and ethic i­nay, gipasa ngadto sa tibuok konseho ang pagdesisyon. Si Emit nihangop sa maong kalambuan apan nanawagan og patas nga desisyon ug di unta masagulan og politika. Kini human sa duha ka buwan nga pagtuon sa committee on laws and ethics ubos sa pagdumala ni Konsehal Gail Restauro. Ang Fetcuda gustong hukasan si Emit sa komitiba tungod kay alang sa mga kahugpungan sa urban poor sa Talisay wa na silay salig sa konsehal ug nagdala lag gubot sa ilang organisasyon. Ang konseho nitugyan niini kang Restauro. Niawhag si Bise Mayor Alan Bucao nga kinahanglan nang mopagawas og committee report si Restauro tungod sa kadugay na sa maong kaso. Apan atol sa session ning se­manaha, si Restauro nipahibawo nga iyang itugyan sa tibuok konseho ang pagdesisyon kon angay bang hukasan si Emit sa komitiba. Si Bucao maoy magsilbing chairman diin ang tanang mga konsehal hatagan og kopya sa report ni Restauro ug naa ra unya sa mga konsehal kon unsa ang ilang baruganan. Gipasabot ni Restauro nga nalangay siya tungod kay iyang gikuha ang duha ka habig, ang namasangil ug gipasanginlan, diin tipik ug kabahin kini sa gitawag og due process. Matod ni Restauro nga ang ilang komitiba nga gihuptan diha sa Konseho gipaagi sa usa ka resulosyon hinungdan nga angay lang usab nga kon unsa ang ilang desisyon sa kaso ni Emit ipaagi usab og usa ka resulosyon nga uyonan sa tibuok Konseho. Si Emit, sa iyang bahin, niingon nga maayo usab nga ang tanan niyang kaubang konsehal mopagawas sa ilang baruganan. Hinuon siya nanghinaot nga di masagulan og politika.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 23, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.