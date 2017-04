Manghod gi-rape sa maguwang

MAG-ATUBANG og kasong rape ang usa ka 52-anyos nga lalake human niya giingong lugosa ang iyang manghod sa lungsod sa Argao niadtong Biyernes sa gabii. Ang biktima nga si Maria (pangan gipugngan) 50-anyos, hubog nianang higayona dihang giingon nga gilugos sa iyang maguwang. Matod ni SPO1 Jackie Lou Branzuela, Women and Children Protection’s Desk sa Argao Police, nga mismo ang anak ni Maria mao ang nakasaksi sa pagpanglugos sa iyang uyoan sa iyahang inahan. Pasado alas 9:00 sa gabii niadtong Biyernes dihang paingon na unta pauli si Maria ug iyang maguwang nga si Pedro (di tinuod nga ngalan) human ang managsuon aduna’y gitambungan nga selebrasyon. Dugang ni Branzuela nga parehong hubog ang duruha apan nahimo pa nga gi-ba ni Pedro iyang hubog na kaayo nga manghod. Dihang naabot sila sa ngit-ngit nga dapit sa barangay road sa bukirang bahin sa Argao, didto na nahitabo ang pagpanglugos. Nasayran nga ang anak ni Maria nga 26-anyos mao ang gisugo sa bana niini nga apason ang iyang inahan. Kuyog usab sa kapuyo sa anak ni Maria sila mismo ang nakakita sa maong pagpang­lugos.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 23, 2017.

