Masuso nga patay na gisibat sa ginikanan nga way ikabayad

NAMATAY nga masuso nga babaye gisibat sa mga gi­­ni­kanan gikan sa morge sa tam­balanan kay wa silay ika­bayad, apan nasakpan sa mga tinugyanan sa Cebu South Bus Terminal nga nag­duda sa ilang linihukan. Ang batang babaye nga du­­ha pa lang ka buwan giku­gos sa inahan, giputos og tualya tibuok lawas hinungdan nga nagduda ang mga personnel sa terminal. Nadiskubrehan pasado alas 9 sa milabayng gabii sa passenger lounge sa CSBT samtang nagpaabot og bus pai­ngon sa lungsod sa Alcoy. Sa nasayran sa Superbalita Cebu nagduda ang mga tinugyanan sa terminal human ma­­kita ang bata nga gitabyog tab­yog samtang gikugos sa inahan. Mismo ang controller sa bus nakamatikod hinungdan nga nangayo og assistance sa mga sakop sa Civil Security Unit (CSU) ug security guard nga ipasusi ang bata kay giputos tibuok lawas. Sa dihang gisita ang inahan, kadudahan ang iyang re­­­aksyon ug nagdumili sa pag­­patan aw sa iyang anak hinung­dan gitawgan sa ma­nagement ang kapulisan. Sa pasiuna nga imbestigasyon nila ni SPO2 Ruth Vio­lango ug mga kauban sa Ho­micide Section sa Cebu City Police Office, ang bata gikan sa morge sa Vicente Sotto Memorial Medical Center. Si Magda, 27,ug Joe, mga ginikanan nagkanayon nga gikan sila sa Barangay San Agustin, ug naabot sa tambalanan alas 9 sa buntag niadtong Biyernes. Pagka alas 3 sa hapon, na­kabsan sa kinabuhi ang bata. Si Dr. Prescilla Dayana Men­­tances, nipirma sa death certificate sa bata nga ‘pediatric community acquired pneumonia-high risk with hytoxia.’ Niangkon si Magda nga ilang gikuha ang bata gikan sa morge kay wa silay kwarta nga ikagasto sa punerarya aron mapada ang lawas pauli sa ilang lungsod ug ila na lang kining isakay og bus. Ang lawas sa bata gidala sa St. Francis Funeral Homes. Usa ka opisyal sa Alcoy ang niabaga sa galastuhan sa pagdala sa bata kagahapon sa lungsod tungod sa kakabus sa magtiayon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 23, 2017.

