May discount sa Buwad Festival

ADUNAY 10 porsiyento nga discount sa buwad nga ba­ligya atol sa ika-10 nga pa­­ngilin sa Kaplag Buwad Fes­tival sa Barangay San Ni­­colas Proper, dakbayan sa Sugbo karong umaabot Do­­minggo, Abril 30. Mao kini ang idalit sa kagamhanan sa barangay ngadto sa publiko atol usab sa Kaplag Buwad Festival Mardi Gras ug Ritual Showdown. Tungod kay 10 na ka tuig sukad gilusad sa barangay ang kapistahan hinungdan nga nagkadaiyang mga kalingawan na usab ang ihatag nila di lang sa mga residente sa barangay apan lakip na ang mga dayo. Matod ni San Nicolas Proper barangay kapitan Abraham Desamparado nga sugod ugma Abril 24 hangtod sa 30, nagkadaiyang kalingawan matag gabii ang pagahimuon diha mismo diin anaay baligya nga buwad o sa Taboan Market. Tuig 2007 dihang pinaagi sa ideya ug pinasiugdahan ni Msgr. Trinidad Silva sa San Nicolas Parish namugna ang kapistahan nga Kaplag tungod kay sa lugar nakaplagan ang batang Hesus dinhi sa Sugbo nga si Snr. Sto. Niño ug buwad diin nabantog ang Taboan. Alang karong tuiga adunay budget nga P515,000 ang barangay alang sa mga kalihokan gawas niini ang mga sponsored nightly activities.

Sa Abril 29, Sabado pagahimuon ang Festival Queen Search for Kaplag Buwad 2017.

Ug sa Dominggo himuon ang Mardi Gras ug Ritual Showdown diin unom ka mga contingent gikan sa unom ka mga barangay ang magtigi alang sa Best in Ritual Showdown diin P30,000 ang 1st prize, P20,000 ang 2nd prize ug P10,000 ang 3rd.

Samtang tagaan og P10,000 matag contingent nga maka­sungkit sa Best in Costume, Choreography, Street Dancing, Festival Queen, ug Musicality. Gipaniguro hinuon sa mga konsehal ingon man sa Police Station 6 – Pasil nga hugot ang seguridad sa mga kalihokan ilabi na sa adlaw sa kapistahan. Aduna usab mga dan nga sirad-an diin aprobado na kini sa Cebu City Traffic Operations Management (CITOM) diin adunay i-deploy nga mga personnel sa Philippine Special Force Agent (PSFA). Lakip sa sirhan karong Do­minggo, Abril 30, gikan sa alas 4:00 sa hapon ngadto na sa alas 8:00 ang mga dan sa C. Padilla, B. Aranas, Tres de Abril, Lakandula ug Carlock.(HBL)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 24, 2017.

