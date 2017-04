3 ka sakop sa Abu Sayyaf Group nabilin sa Bohol

Kunsabo? Mao kini si P/Supt. Maria Cristina Brugada Nobleza (wala) nga sakay sa Navara pickup nga gimaneho sa giingong bomb expert nga si Reniero Lou Dongon (tuo) uban sa laing duha ka tawo nga nasikop didto sa Clarin, Bohol niadtong Sabado. Si Supt. Nobleza gikataho nga uyab ni Dongon ug gidudahang kunsabo sa Abu Sayyaf. (Hulagway gikan sa kapulisan)

NAG-ANAM ka gamay ang kalibutan sa duha ngadto sa tulo ka mga sakop sa Abu Sayyaf Group (ASG) nga pabiling buhi sa lalawigan sa Bohol tungod sa padayon nga paglutos sa militar ug kapulisan kanila. Matod ni Chief Supt. Noli Taliño sa Police Regional Office (PR) 7, base sa ilang intelligence report usa na lang ka armas ang naa sa bandidong grupo ug nag-anam na kapupos ang bala niini ug dili na kini makasugakod sa ilang engkwentro. Gipanid-an sa kapulisan ug mga sundalo ang mga langob ug mga kakahuyan sa Clarin ug Inabanga lakip na ang mga kasikbit nga lungsod nga posibling ilang gitagoan. Nagtuo si Taliño nga mahutdan ra sa ilang bala ang tulo ka bandido. Dili na usab kini makaagwanta kung kini bation na ug kagutom samtang nagtago tago sa kabukiran. Ang PNP sa Bohol nakig-alayon na sa mga managat aron mabantayan usab ang mga sakayang pandagat. “Tuloy-tuloy pa, kase base sa information may dalawa o tatlo pa tayong hinahabol pero wala nang baril yun siguro kung may baril baka isa nalang,” matod ni General Taliño. Samtang, padayon sa pag establisar kung unsay motibo sa pag-abot sa Bohol ni Deputy Chief sa PNP Crime Laboratory 11 Supt. Cristina Nobleza, kinsa gikataho nga dunay karelasyon sa bomb expert nga si Reniero Dongon. Si PNP Chief Ronald 'Bato' dela Rosa nimando sa pagtaktak ni Nobleza sa PNP. Gikatakda nga dad-on sa Camp Crame ang mga dinakpan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 25, 2017.

