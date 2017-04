'Bodyguard' sa bise mayor nasikop

NANGANGKONG bodyguard sa bise sa mayor sa lungsod sa San Fernando nga giingong 'sabog sa drugas' nadakpan sa Barangay North Poblacion niadtong Do­ming­go, pasado alas 11:30 sa gabii. Si Vigilio Cayacay, 34, minyo, taga North Poblacion, nakuhaan og usa ka kalibre .45 nga dunay duha ka magazine nga puno sa bala ug usa ka pakite nga shabu. Si Cayacay, dihang nadakpan, nangangkong bodyguard siya ni San Fernando Vice Mayor Frals Sabalones, ug gibutyag niini nga gipanag-iya sa bise mayor ang armas. Lakip sa na-recover sa kapulisan ang samsung selpon nga mobalor sa P12 mil nga gipanag-iya sa biktimang si Kathlin Canisares, minyo taga Sikatuna, dakbayan sa Sugbo. Si Sr. Insp. Adrian Nalua, hepe sa San Fernando Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nagkanayon nga si Cagacay, ni-snatch sa selpon ni Canisares, alas 8:30 sa gabii niadtong Dominggo samtang nagsakay sa PUJ sa national highway sa Barangay San Isidro San Fernando. Ang biktima, uban sa iyang kapuyo nga si Christopher ug anak, sakay sa PUJ gikan sa Carcar, padulong mopauli sa dakbayan sa Sugbo. Sa pag-abot sa lugar, mi­sakay ang suspek, dihang naki­ta niya ang selpon sa biktima kalit nga gilabni, dayon ambak sa PU. Ang kapuyo sa biktima nga si Christopher, migukod sa suspek ug nangayo kini og pakitabang sa mga resi­dente sa dapit, samtang ang biktima nangayog abag sa kapulisan. Sa gipahigayon ginukdanay ang suspek namusil ngadto sa mga pulis apan suwerte kay walay nangaigo hangtud nga naabot sila sa Barangay North Poblacion, San Fernando. Ang suspek nisulod sa panimalay nga gipanag-iya sa pamilyang Calayasan ug nitago sa kisame. Ang bag, niini nahabilin sa kilid sa kural sa panimalay , didto nakit-an ang selpon sa biktima ug kalibre.45. Matud ni Sr. Insp. Nalua, nga nasiksik nila ang panimalay sa pamilyang Calayasan, pinaagi sa pagtugot sa tag-iya pero wala gyud nila makit-i. Uban nila nga misuhid mga sakop sa SWAT Naga, pero kalit nga nahanaw ang suspetsado hinungdan nga mipauli nalang ang tropa. Pero wa makahibalo ang suspek nga nagbilin silag tropa sa kapulisan sa lugar, sa pabiya nila, nikanaog kini gikan sa kisame hinungdan nga napusasan. "Merong portion sa kisame sa bahay na bumigay na yung kisame kaya hindi na tinitingnan duon pala siya nagtatago kaya hindi agad nakita," dugang ni Sr. Insp. Nalua. Atol sa ilang pag-imbestigar si Cayacay, mibutyag nga bodyguard siya ni Besi Mayor Frals Sabanes ug ang armas gipanag-iya sa opisyal. Pipila ka pulis sa San Fernando ningo nga nakalkita sa suspek nga kanunay kining kuyog sa bise mayor.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 25, 2017.

