Delivery van nadumbol sa pison, drayber naangol

NAANGOL ang usa ka driver sa delivery van human midumbol lubot sa pison. Ang kakuwang sa early warning device, ang gibasol sa biktima human giparada ang pison daplin sa dan. Ang insidente nahitabo pa­sado alas 5:00 kagahapon sa kadlawon sa SRP Laray, siyudad sa Talisay. Nakaangkon og ginagmay nga samad sa nawong ug bun-og sa lawas mao si Edgardo Mandado, nagmaniho sa L300 van nga gipanag-iya sa usa ka meat shop. Matud sa driver nga gikan siya og merkado sa Tabunok, Talisay ug mobalik sa siyudad sa Sugbo ug kgo nga nakatabok siya sa intersection. “Pagsyagit sa ako helper, di­ha naku sa duol, awahi na,” matud ni Mandado. Una niya nga naigo ang road signage nga ginama sa plywood, lima ka metros ang distansya gikan sa nakaparada nga pison gipanag iya sa QCON construction. Ang ekipo nakaparada daplin sa dan tungod sa nagpadayon nga road improvements sa dapit, ubos sa proyekto sa DPWH 7. Nasayran sa Superbalita Cebu nga way tawo nga nagbantay sa pison, way suga ang warning device ug duol ra ang gibutangan niini sa nakaparada nga pison. Tungod sa kakusog sa pagdumbol, nabali ang atubangan sa delivery van ug nag-atubang kini balik sa South.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 25, 2017.

