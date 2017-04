Mga binilanggo emusyonal

Imahen ni Sr. Sto. Niño. Ang imahen ni Sr. Sto. Niño sa pagsulod sa Cebu Detention and Rehabilitation Center (CDRC) kagahapon. (Arni Aclao)

NAKAHILAK si Joseph tungod sa emosyon dihang naabot ang imahen ni Señor Santo Niño sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) kagahapon sa hapon diin siya nabilanggo. Niadtong Miyerkules lang sa miaging semana, nabilang­go sa CPDRC si Joseph gumikan sa kalapasan sa Sections 13 ug 14 sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act). Natandog siya pagkakita sa imahen sa Balaang Bata ug sa mensahe nga giluwatan ni Padre Pacifico “Jun” Nohara Jr., rector sa Basilica Minore del Santo Niño, nga maoy nagdala sa imahen sa CPDRC. “Nagpasalamat ko ni Señor Santo Niño kay giduaw mi para makaampo mi Niya,” pahayag sa 32-anyos nga usa ka anak ug taga lungsod sa Liloan. Sud sa usa ka gabii natug ang imahen sa Milagrusong Bata kauban ang mga bilanggo sa provincial jail diin gihimo ang misa pagsugat Kaniya ni Padre Crescencio Ubod. “So, kamo na ang bag-ong friends ni Señor Santo Niño,” pamulong ni Nohara. Sa iyang pakigpulong, ang rector niingon sa mga bilanggo nga aduna sila bili sa kati­lingban, samtang buhi pa, aduna pay paglaom. “Ang inyong sitwasyon, bi­san tuod ania kamo niini'ng four walls sa CPDRC gumikan sa iyong mga kasal-anan nga nabuhat diin kamo nagbayad, ang Ginuo wala mohunong sa pagpaambit sa Iyang gugma kaninyo, wala niya kamo pasagdi,” pagdasig ni Nohara sa mga piniriso. Matod niya mahinungda­non nga gihimo nila kagahapon ang pagdala sa imahen sa Sto. Niño sa CPDRC atol sa kapistahan sa adlaw sa pagkakabig ni San Agustin ngadto sa pagtuong Katoliko, aron ang mga bilanggo makaambit ug makakaplag sa ilang ka­singkasing sa Iyang presensiya ug mapahibawo sila nga way utlanan ang gugma ug pasaylo sa Ginuo. “Ang Iya untang pagbisita dinhi ninyo hangtod ugma adunay epekto sa inyong ki­nabuhi nga bisan tuod ingon ana inyong kahimtang, apan inyong pamalandungan kanunay ang kabililhon sa inyong kinabuhi, nga wala kamo pasagdi sa Ginuo, nga bisan dinhi, ang Iyang pag­higugma kaninyo anaa, buhi kanunay,” dugang mensahe ni Nohara sa mga piniriso. Siya niawhag sa mga bilanggo nga mag-ampo ug ihunghong sa Balaang Bata ang tanan ni­lang mga kabalaka ug pagbasol. Karong alas 4 sa hapon, dad-on ang imahen sa Santo Niño pinaagi sa motorkada sa Cebu Metropolitan Cathedral human sa alas 2 sa hapon nga misa. Ugma, ihatod kini sa San Nicolas Parish pinaagi sa procession sa alas 6 sa gabii. Sa Huwebes, dad-on ang imahen sa Birhen sa Lindo­gon, Simala, lungsod sa Sibonga, habagatang Sugbo. Pagka Biyernes, atol mismo sa kapistahan sa ika 452 nga anibersaryo sa Kaplag, sa unang higayon, mag-uban sud sa 24 oras ang Santo Niño ug Birhen sa Simala. Samtang, si Nohara nanghinaot nga ang gobiyerno ma­malandong usab nga ang kinabuhi sa tawo gibuhat sa Ginuo ug way katungod ang laing tawo nga mokutlo niini. “Dili ang tawo ang nagbuhat, kondili ang matag usa kanato, ang tag-iya ang Ginuo, siya ra gyud ang nasayod, siya gyud maoy mopasaylo kanato,” dugang sa rector. Iyang gitataw nga wa sila pagsupak sa kabubut-on sa gobiyerno apan ang ilang gi­sunod ang pagtulon-an ni Kristo nga mao ang kabililhon sa kinabuhi sa tawo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 25, 2017.

