Super Bilib: Sa pangarga gikan ang kalampusan

Pangarga. Sud na sa pito ka tuig nga porter sa Cebu South Bus Terminal Vito Escuardo. Usahay, bisan P1, way pahinungod ang mga pasahero nga magpakarga kaniya. bisan pasalamat na lang. (Hulagway gikan ni Joy F. Tumulak)

ANG kalisod ug ang ka ubos sa matang sa trabaho di babag aron makab-ot ang kalampusan alang sa pamilya. Pinaagi sa kakugi ug pag ampo, napahuman sa usa ka porter sa bus terminal ang iyang anak sa koliheyo nga wa niya paabutang mahimo niya. Si Vito Escuadro, 49, taga Dumlog, siyudad sa Talisay, pito ka tuig na nga nahimong porter sa Cebu South Bus Terminal (CSBT). Aduna siyay upat ka mga anak samtang ang iyang asawa anaa lang sa balay. Kaniadto, nagtraba­ho kini sa usa ka rattan factory. Human niini, nag-inusara na lang siyang nanginabuhi alang sa iyang pito ka mga anak. Niadtong Marso niining tuiga, ang iyang paninguha nagbunga sa labing una kay nipaso sa graduation sa kolehiyo ang iyang kinamaguwangan nga anak nga si Joy sa kursong Bachelor of Science in Education sa Talisay City College. Matod ni Escuadro nga halos di siya makatuo nga ang iyang kamaguwangang anak molampos kay usa lang siya ka porter nga nagsalig sa ha­tag sa mga tawo nga iyang tabangan sa pagkarga. Di niya makalimtan nga dihay higayon nga nagdungan sa pagpangayo og kwarta ang iyang mga anak alang sa ilang project ug amutan. Di dayon siya makahatag tungod kay sa pagkatinuod, wa siyay kwarta. Aron matubag ang panginahanglan sa iyang mga anak, ma­­nangpit siya og tabang sa iyang mga bayaw nga pro­pes­yonal. Mangayo usab siya og tabang sa iyang mga kauban nga porter nga mopahuwam dayun og kwarta pinaagi sa tanto kun 5-6. Ang kita sa usa ka porter mag-agad kon pilay tip nga ihatag sa byahidor sa pag alsa sa ilang bagahe o kargaminto. Sa pagsugod pa lang ni Escuadro pito ka tuig ang milabay, mokita ra siya og P200 ngadto sa P300 ang adlaw kay kini mag-agad sa gidaghanon sa mga pasahero. Kon ang ilang panginahanglan maoy huna-hunaon, kuwang ra kaayo kini. Karon nga nagkadaghan na ang mga pasahero sa terminal, mokita na siya og kapin kun kulang P500 matag adlaw. Dili kalikayan nga may mga pasahero o byahidor nga gitabangan pagdala sa bagahe o kargamento nga way idunol kaniya, igo lang mopahiyom ug magpasalamat, pero dunay uban bisan pasalamat, wala. “Amo na siyang dawaton, part man sa among serbisyo diri sa ter­minal. Kon naay ihatag, ma­ayo, pero kon way ihatag, sige na lang,” matod ni Escuadro. Tambag ni Escuadro sa mga a­­­ma­­han nga ‘mahalon ug pangga­on’ ang trabaho tungod ug a­­­lang sa kaugmaon sa mga anak.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 25, 2017.

