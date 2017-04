18-anyos 'nanghulga' sa dalaga nga schoolmate

MEDICAL student gidakop ug gipasakaan og kasong kalapasan sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 ug Anti-Voyeurism Act. Si Francis James Flores, taga Brgy. Gun-ob, dakbayan sa Lapu-Lapu gipasakaan og kaso sa Anti Cyber Crime Group sa Philippine National Police 7 human masikop sa usa ka entrapment operation niadtong Biyernes. Si Flores gisikop human nagpatabang ang mga ginikanan sa 17 anyos niyang schoolmate nga giingong iyang gihulga pinaagi sa chat nga iyang i-upload ang duha ka hubo nga mga hulagway sa dalaga nga naa kaniya. Si Chief Insp. Michael Virtudazo, chief sa Anti-Cybercrime Group (ACG-7) sa CIDG 7 nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nagkanayon nga ang dalaga uban sa iyang mga ginikanan nangayog abag sa ilang buhatan niadtong Biyernes. Ang dalaga ug si Flores managsilingan ug sa usa ka pribadong tunghaan. Giingong nanghulga si Flores pinaagi sa chat sa Facebook nga kon di mosugot nga “mag-sex sila’ i-post niya ang hubong hulagway niini sa Facebook. Ang biktima mibutyag nga gisugdan siya sa pag-chat niadtong Huwebes hinungdan nga nakuyawan siya ug gipahibawo ang iyang mga ginikanan. Ang suspek nihulga sa chat nga kon mosugot lang siya nga mag-sex silang duha, di niya i-post sa Facebook ang mga hulagway. Wa makahibawo si Flores nga uban diay sa biktima ang mga pulis nga nakapwesto sa usa ka coffee shop sa may dan Ramos sa Raintree Mall mga ala 1 sa hapon niadtong Biyernes. Si Virtudazo niingon nga wa na makalihok si Flores. Nakuhaan nila kini og Iphone nga gihiling ang mga sulod niini nga nude photo. Si Flores nitug-an dihang giimbestigar nga ang duha ka hubo nga hulagway sa dalaga gihatag sab kini sa iyang amigo. Ang dalaga nibutyag nga na-hack ang iyang account sa Facebook hinungdan nga nakuha ang iyang mga hulagway. Gibutyag niya nga tulo sila nga iyang barkada ang nabiktima sa hack sa Facebook.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.