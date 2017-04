Asean meeting sa Bohol bombahan diay unta?

Giabangan. Mao kini ang apartment sa Panglao, Bohol nga giabangan ni Supt. Maria Cristina Nobleza ug sa iyang driver nga si Ronierlo Dongon. Nakaplagan sa sud ang usa ka bomba ug mga gamit sa pagpabuto niini (sukip nga hulagway). (Alan Tangcawan)

KAPULISAN nagtuo nga dunay planong moatake sa tigom sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) sa lalawigan sa Bohol. Nasuta nga Abril 17 pa naabot na sa maong lalawigan silang Supt. Maria Cristina Nobleza ug Renierlo Dongon duha ka adlaw sa wa pa magsugod ang maong kalihukan. Nisamot kini tungod sa bomba ug mga gamit sa pagpabuto na nakaplagan sa ilang giabangang apartment Paulino Apdohan sa barangay Looc, Panglao pipila lang ka kilometro sa venue sa Asean meeting. Hugot nga siguridad ang gipatuman sa kapulisan ug militar sa maong lugar. Human masikop sila si Nobleza ug Dongon niadtong Sabado sa gabii sa Abril 22, ang pamilyang Apdohan nitugyan sa malita nilang Nobleza. Dinhi nakuha ang usa ka C4, usa ka matang sa bomba ug usa ka detonating cord, blasting caps kit ug personal nga mga gamit. Matod ni Police Regional Director Noli Taliño nga dunay plano sila si Nobleza nga dunay himuon nga pagpangatake atol sa Asean summit. Una nang nitug-an si Nobleza nga naabot siya sa Bohol tungod kay nag-tour sa mga tourist destination sa maong lalawigan. “Tingnan natin ang anggulo kung bakit nanduon sila at may mga IED components silang dala. Those are (bombing) possibilities na pwedeng mangyari,” matod ni Taliño. Tungod niini, madugangan ang kaso nga atubangon sa duha human makuha ang maong mga ebedensya. Dugang ni Taliño nga ang nakuha nila nga cellphone gikan ni Nobleza ilang ipaubos sa forensic examination.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

